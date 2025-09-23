PP-A pide al Gobierno que deje la política de "salvarse a sí mismo" y se ocupe de mujeres que sufren violencia de género

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP-A, Beatriz Jurado, ha exigido este martes al Gobierno central que dé explicaciones sobre el "escándalo de la caída de la conexión de las pulseras de vigilancia de maltratadores", y que deje la política de "salvarse a sí mismo" y se ocupe de las mujeres que sufren violencia de género.

En rueda de prensa, Jurado ha expresado que el PP-A está "profundamente preocupado y alarmado" por una situación que se viene produciendo "desde hace meses a raíz de una modificación sobre un sistema que funcionaba y qué sólo el Gobierno sabrá por qué ha cambiado".

Ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté instalado en una "política de salvarse a sí mismo", en vez de "salvar a quienes más lo necesitan, las víctimas de violencia de género", un colectivo que sólo en Andalucía se traduce en unas 1.800 mujeres.

En su opinión, la pérdida de la geolocalización de estas pulseras "ha comprometido la seguridad de las víctimas, al permitir un quebranto de las órdenes de alejamiento". Jurado ha pedido al Gobierno una doble "explicación y responsabilidad", por "los hechos en sí" y por la respuesta que ha dado "ante esta grave situación que se ha generado".

Según ha explicado a este respecto, el Gobierno central debería haber suministrado la información del fallo en las pulseras, pero, sin embargo, ha terminado trascendiendo por informes oficiales de "la Fiscalía de Violencia de Género, por la Guardia Civil, por la Policía Nacional, por las comisiones provinciales, por los subdelegados del Gobierno representados en esas comisiones, y por el Observatorio contra la Violencia a la Mujer que depende nada más y nada menos que del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Unos informes que además, según ha recalcado Jurado, "estamos conociendo a cuentagotas", pero que, sin duda, "nos hace ver que hay un fallo grave en el sistema", una "vulneración de un derecho" y "el menoscabo y la desprotección de personas, de mujeres, en un momento vulnerable y en un momento sensible".

En ese sentido, la vicesecretaria del PP-A ha puesto el acento en que "en España las víctimas de violencia de género tenían un sistema de protección que funcionaba y que el Ministerio de Igualdad, desconociendo nosotros el motivo, decidió cambiar".

Ha señalado que lo que realmente "escandaliza" al PP-A y a "toda la sociedad" es que el Gobierno de España, "la ministra de Igualdad, el ministro de Interior, el señor Sánchez y la señora Montero" no hayan "hecho ni dicho nada" si tenían conocimiento "desde hace más de un año de que el sistema de pulseras no funcionaba y que fallaba, por informes oficiales de instituciones como el CGPJ".

Ha preguntado por qué cuando se ha denunciado esta realidad la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "ha tenido la irresponsabilidad de negarlo", aunque luego haya reconocido "que hay fallos y que se plantea un nuevo pliego para un nuevo modelo".

"Esta grave negligencia de Sánchez con las mujeres víctimas de violencia da muestras de un Gobierno que, lejos de defender a las mujeres, lejos del feminismo del que siempre ha presumido, ha demostrado una vez más que esto es un nuevo escándalo en las políticas de igualdad y en el trato hacia las mujeres", ha incidido.

Así, ha hecho una retrospectiva de cómo la Ley del sólo 'sí es sí' terminó "expulsando violadores a las calles"; se produjo "malversación en los fondos destinados a violencia de género para otros objetivos que no tenían nada que ver", y ahora "el colofón es que se desprotege a las víctimas conociendo los fallos en el sistema de protección de las pulseras y no haciendo ni diciendo absolutamente nada".

Jurado ha pedido también a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "cuando vuelva a venir de fin de semana a pasearse por Andalucía, nos diga cómo es posible que afirme que defiende a las mujeres cuando forma parte del Gobierno que más nos ha atacado a las mujeres en España".

"Un Gobierno de gestión ineficaz, irresponsable y negligente y que está lejos de la transparencia, lejos de la información y lejos del servicio público", ha afeado Jurado.

Ha señalado que el PP-A "va a recabar la información para conocer con exactitud cuáles han sido los hechos y los efectos" para que, cuanto antes, "estas mujeres andaluzas víctimas de violencia de género sientan la protección que el Gobierno de Sánchez no les ha dado".