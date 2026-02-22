El PP pide al Gobierno la exención del IVA para que ayudas del temporal de Diputación de Granada lleguen íntegramente

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez. - PP GRANADA

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha destacado este domingo la moción presentada por la formación en la Diputación de Granada para solicitar al Gobierno de España la exención del IVA en todas las actuaciones financiadas con el paquete extraordinario de 43 millones de euros destinado a paliar los daños del reciente temporal.

"Esta iniciativa busca garantizar que hasta el último euro llegue directamente a los ayuntamientos para recuperar cuanto antes infraestructuras y servicios básicos afectados por las borrascas de las últimas semanas", ha asegurado en una nota de prensa. Ramírez ha puesto en valor el papel del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, en la puesta en marcha de este paquete de ayudas, demostrando que la institución provincial "está cerca de los municipios, especialmente cuando más lo necesitan, con una respuesta sobre el terreno, rápida y coordinada".

La portavoz ha recordado que el plan extraordinario incluye cinco líneas de actuación que abarcan desde la reparación de carreteras provinciales hasta la reposición de mobiliario urbano en el litoral, además de inversiones específicas para los municipios más afectados y para instalaciones esenciales como la depuradora de Huétor Tájar. "Son obras extraordinarias y urgentes para reparar los graves daños provocados por un temporal sin precedentes que exige que no se pierda ni un euro de la inversión que van a acometer los ayuntamientos de la provincia".

"Pedimos al Gobierno que permita esta exención para que las actuaciones en los municipios se realicen con la mayor rapidez posible, se ejecuten más obras y podamos responder de la manera más eficaz a los más afectados", ha afirmado la portavoz.