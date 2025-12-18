El PP pide al Gobierno inversiones urgentes en el aeropuerto de Granada tras el desvío por niebla del vuelo de Nantes

Archivo - El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, en imagen de archivo - PP - Archivo

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha exigido al Gobierno de España inversiones urgentes en el Aeropuerto Federico García Lorca, en Chauchina, en el área metropolitana granadina, tras lamentar que el primer vuelo de la nueva conexión internacional con Nantes (Francia) haya tenido que ser desviado este jueves por la mañana al Pablo Picasso de Málaga debido a la niebla.

Así lo ha indicado Saavedra en una nota de prensa en la que se ha congratulado de que la estrategia impulsada por la Diputación de Granada para "mejorar la conectividad de la provincia" esté dando sus frutos.

Saavedra ha subrayado que el desvío del vuelo inaugural "no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la falta de inversiones para asegurar infraestructuras adecuadas en el aeropuerto granadino que sigue sin contar con los sistemas técnicos necesarios para operar con normalidad cuando las condiciones meteorológicas no son favorables". Se trata, ha enfatizado, de "una inversión largamente reivindicada y cuya instalación y financiación corresponde exclusivamente al Gobierno de España".

El dirigente popular ha destacado que resulta "especialmente paradójico" que, mientras la Diputación de Granada "logra atraer nuevas conexiones nacionales e internacionales", el Ejecutivo central "continúe sin hacer los deberes que le corresponden". "Hoy hemos visto cómo una conexión internacional que es fruto directo del trabajo de la Diputación no ha podido aterrizar en Granada por la falta de inversiones del Gobierno", ha señalado.

En este sentido, Saavedra ha ironizado con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, que tenía previsto asistir a la llegada del vuelo inaugural. "No hay ningún inconveniente en compartir los éxitos de la provincia, pero para estar en la foto primero hay que garantizar que el aeropuerto cuente con los medios necesarios para que los aviones puedan aterrizar", ha afirmado.

Desde el PP de Granada han insistido en que la estrategia liderada por el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, está dando resultados tangibles, con nuevas rutas como la de Santander y ahora Nantes, que refuerzan la proyección turística y económica de la provincia. "La Diputación trabaja para atraer vuelos; al Gobierno de España le corresponde invertir para que esos vuelos puedan llegar a Granada", ha concluido Saavedra.