PP-A pide al Gobierno el jueves en el Parlamento medidas eficaces contra el narcotráfico tras una política "errónea"

Archivo - Narcolancha intervenida por la Guardia Civil en Conil, cargada con garrafas de gasolina y hachís - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves 12 de febrero una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que demanda al Gobierno central medidas eficaces en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía tras la "errónea" política que se ha llevado a cabo hasta ahora.

En la iniciativa, el PP-A pide al Gobierno central que modifique de manera urgente su política exterior y de cooperación internacional en materia de lucha contra el narcotráfico, "ante el fracaso del actual modelo de alianzas y colaboración, especialmente con Marruecos, la ruta del Sahel y África oriental, o Perú, Colombia y Venezuela", y que promueva activamente en el seno de la Unión Europea "el diseño de una nueva hoja de ruta europea contra el tráfico de drogas".

También se pide que el Ejecutivo nacional promueva en las Cortes Generales de manera urgente una reforma de derecho sustantiva y procesal para reforzar "la lucha contra el narcotráfico, con el fortalecimiento de la Fiscalía Especial Antidroga"; el refuerzo de las competencias de la Audiencia Nacional, y el impulso decidido de la investigación patrimonial, priorizando el decomiso de bienes y activos como instrumento para el desmantelamiento de las estructuras financieras de las redes criminales.

Se demanda "paliar de manera urgente el grave déficit estructural de jueces y magistrados que padece Andalucía", con la creación inmediata de nuevas unidades judiciales y plazas de magistrados, la implantación de juzgados y secciones especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el refuerzo de las plantillas judiciales y fiscales, especialmente en las zonas con mayor presión delictiva vinculada a esta actividad criminal.

Otra demanda al Gobierno es aumentar de manera urgente y sustancial la dotación de medios materiales, técnicos y tecnológicos de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, especialmente en lo referido a radares costeros, escáneres de contenedores de alta capacidad, sensores costeros acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad, patrulleros oceánicos, helicópteros y aviones de patrulla marítima.

Asimismo, se pide que el Parlamento exprese "su reconocimiento y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la situación de abandono y falta de respaldo institucional que vienen padeciendo" y que se inste al Gobierno central al reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a la culminación efectiva de la plena equiparación salarial y a la garantía de una jubilación digna a su nivel de exigencia profesional.

Otra petición es que el Ejecutivo nacional restaure o cree unidades especializadas antidroga que sustituyan a la desmantelada OCON-Sur, dotándolas de financiación suficiente, personal estable, estructura permanente y capacidad operativa real, especialmente en zonas fronterizas y de alto riesgo como el Campo de Gibraltar, con el objetivo de intensificar la persecución de las redes criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

Otra medida es crear una unidad marítima y fluvial específica de la Guardia Civil que refuerce los servicios de vigilancia, control e intervención en la desembocadura del río Guadalquivir, por tratarse de uno de los principales puntos de entrada y tránsito de drogas en Andalucía y en el conjunto del territorio nacional.