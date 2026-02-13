PP-A pide "igualdad de trato" para recuperar el sector turístico ante problemas ferroviarios tras accidente de Adamuz

La vicesecretaria de Cultura, Turismo y Deportes del PP de Andalucía, Auxi Izquierdo. - PP-A

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Andalucía ha reclamado este viernes la necesidad de restablecer con la máxima urgencia la normalidad en las conexiones ferroviarias de Andalucía con el resto de España y del mundo, ya que ha advertido del impacto directo de esta situación en uno de los principales motores económicos de la comunidad, como es el caso del turismo.

La vicesecretaria de Cultura, Turismo y Deportes, Auxi Izquierdo, ha señalado que "Andalucía, nuestras empresas y nuestras familias no pueden permanecer incomunicadas" y ha puesto de relieve que "más de tres semanas sin alta velocidad con Madrid no es una anécdota: es un problema económico de primer orden".

La dirigente del PP andaluz ha señalado problemas como "la falta de planificación clara sobre el restablecimiento del servicio, junto a cancelaciones, cambios de trenes, reducción de frecuencias y retrasos", un cúmulo de razones que genera "una situación de incertidumbre que afecta a la actividad económica y a la confianza de visitantes, empresas y trabajadores", según una nota de este partido.

La responsable de Cultura, Turismo y Deportes del PP-A ha advertido de que el aislamiento ferroviario provoca grandes pérdidas al sector turístico, antes de recordar que "Andalucía venía de cerrar en 2025 el mejor año turístico de su historia, con 37,9 millones de visitantes, más de 30.000 millones de euros de impacto económico y 482.000 empleos vinculados al sector, una fortaleza que hoy se ve amenazada por la falta de certidumbre en las conexiones".

Izquierdo ha incidido en que detrás de estos datos hay miles de autónomos, pymes y familias que dependen del turismo y de los más de 80 sectores que se ven afectados directa e indirectamente, y ha explicado que la incertidumbre actual "nos aísla, nos bloquea y ataca directamente a las oportunidades laborales y de crecimiento de los andaluces".

"ANDALUCÍA NO QUIERE SER MÁS QUE NADIE, PERO TAMPOCO MENOS"

Bajo el principio de igualdad entre territorios, la vicesecretaria ha defendido que "Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguna tierra", ha recordado Auxiliadora Izquierdo que cuando otros territorios han atravesado dificultades similares en sus sistemas ferroviarios, "la respuesta del Gobierno se ha producido con rapidez, con inversiones anunciadas, refuerzos técnicos y medidas inmediatas".

Izquierdo ha señalado que "la vicepresidenta María Jesús Montero tiene la responsabilidad y la obligación de demostrar su compromiso con Andalucía, igual que lo ha hecho con Cataluña".

El PP de Andalucía considera fundamental avanzar en tres líneas de actuación: garantizar certidumbre en los plazos de recuperación del servicio, asegurar una inversión suficiente y establecer una prioridad estratégica con inversiones concretas para la recuperación de la conectividad.

"Es una cuestión de igualdad y de cohesión territorial. España solo funciona cuando todas sus comunidades funcionan", ha sostenido Izquierdo, quien ha puesto el acento en la cooperación institucional como vía para dar respuesta a esta situación, apelando a una actuación rápida, diligente e igualitaria.

"Una cafetería en Huelva, una casa rural en Jaén, un guía turístico en Sevilla o una tienda en Cádiz no pueden esperar", ha afirmado, subrayando que la actividad económica en Andalucía necesitan una respuesta inmediata que garantice el desarrollo económico y la estabilidad de sus proyectos de vida.

Ha destacado Izquierdo que "la marca y la imagen de Andalucía son el resultado del trabajo duro y responsable de miles de andaluces y pymes durante años", un esfuerzo colectivo que ha permitido situar a la comunidad como líder en turismo y referente internacional y que esa meta debe protegerse.

La responsable de Cultura, Turismo y Deportes de la dirección regional del PP ha reiterado que "Andalucía necesita recuperar cuanto antes una conectividad que es esencial para el empleo, la competitividad y el prestigio internacional de la marca y la reputación de Andalucía".