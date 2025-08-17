El PP pide a Jaén Merece Más que "rompa" con el PSOE por el "incumplimiento del pacto"

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha pedido a Jaén Merece Más que "rompa el acuerdo" con el PSOE tras apuntar "el incumplimiento del acuerdo que suscribieron ambas formaciones para fundamentar la moción de censura". Argumenta que más de ocho meses después "no se ha cumplido ninguno de los 14 puntos del pacto de gobierno".

"La capital sigue sin contar con trenes de alta velocidad, la nueva comisaría de la Policía Nacional está sin construir y la deuda financiera municipal registra máximos históricos", ha expuesto el portavoz popular en una nota de prensa, "una realidad tan palpable es que la propia formación local ha reprochado a su socio la demora en la ejecución de los proyectos".

A pesar de esto, el portavoz ha calificado de "simulación el distanciamiento escenificado por Jaén Merece Más en la reciente reunión mantenida con el PSOE para analizar el pacto de gobierno". Al respecto, Agustín González ha considerad que el del partido local es un "enfado táctico" que tiene como objetivo escenificar de cara a la galería que no una mera comparsa de la formación socialista.

"Pero lo es. De no serlo habría roto ya un pacto del que se burla el PSOE", ha apuntado el portavoz. "Que los socialistas no se toman en serio el cumplimiento del acuerdo lo demuestra --ha aclarado Agustín Gonzále-- el hecho de que sus dirigentes anuncien que el próximo mes de septiembre se reunirán con el Ministerio de Hacienda para analizar el problema de la deuda municipal".

Agustín González ha detallado que el pretexto central esgrimido por Jaén Merece Más para justificar la moción de censura "fue que el Ministerio de Hacienda estaba dispuesto a condonar la deuda financiera del Ayuntamiento de Jaén, que supera los 600 millones de euros. De ahí que califique de burla esperpéntica que ambas formaciones vuelvan ahora a la casilla de salida".

"El pacto de PSOE y Jaén Merece Más está en el día de la marmota", ha precisado el portavoz popular, quien lamenta "el perjuicio que la parálisis de la gestión del equipo de gobierno genera a la ciudadanía de la capital, afectada también por el incumplimiento de otra de las medidas incluidas en el acuerdo: la presentación de los presupuestos de 2025 en el primer trimestre de año".