La Junta otorga más de 950.000 euros para diez actuaciones de mejora del patrimonio turístico-cultural de Almería

Archivo - Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Tices, en Almería - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería ha concendido 951.543,53 euros a diez actuaciones para la promoción de la sostenibilidad turística mediante la revalorización del patrimonio turístico-cultural de Andalucía (Patcul).

La resolución suscrita por el delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso Bonillo, apunta que estas ayudas permitirán "impulsar actuaciones que refuerzan el atractivo cultural de los municipios y entidades beneficiarias, contribuyendo a la conservación y difusión de su patrimonio".

Las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva y financiadas con Fondos Feder contemplan una línea dirigida a municipios de interior y una segunda para asociaciones, fundaciones y entidades religiosas. En total, se han aprobado ocho proyectos municipales y dos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, según recoge el anuncio, consultado por Europa Press.

La primera línea dirigida a ayuntamientos para actuaciones de recuperación, adecuación y valorización de recursos culturales locales contempla ayudas de hasta 100.000 euros.

Con este importe se apoya la restauración y musealización de la Serrería de Mármol de los Pardo de Macael, orientada a reforzar la interpretación del patrimonio industrial vinculado al mármol; y la adecuación de la era de Sierro como espacio escénico, creando un recurso cultural multifuncional para actividades turísticas.

También se aprueba una ayuda de 100.000 euros para el proyecto de activación cultural y ambiental del yacimiento Cabezo María de Antas y otra de 99.999 euros para la revalorización turística de la Casa Parroquial de Arboleas.

Igualmente, la Junta concede 99.679,8 euros para la intervención en el BIC Peñón de la Reina de Albolody, con el objetivo de mejorar su accesibilidad y uso turístico, así como otros 99.918,45 euros a Paterna del Río para la creación de un Museo al Aire Libre.

Con menores cuantías, desde la Delegación de Turismo también se apoya la puesta en valor de la festividad de la Virgen de Fátima en Tíjola mediante actuaciones en la Plaza San Sebastián, con 68.939,29 euros, y el desarrollo de experiencias digitales inmersivas e inclusivas para la interpretación del patrimonio local de Gérgal, con 88.451 euro.

La segunda línea, destinada a asociaciones y entidades, incluye 100.000 euros para la intervención en el retablo de la Iglesia de San Andrés de Fondón, promovida por el Obispado de Almería, y 94.555 euros para las mejoras de accesibilidad, señalización y sostenibilidad ambiental en el Santuario de Tices, en Ohanes, gestionado por la Fundación Pía Autónoma 'Gómez Matarín'.

Desde la Junta han valorado cómo estas actuaciones "refuerzan la oferta turística de la provincia y contribuyen a la preservación de recursos culturales singulares", alineándose con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo territorial.