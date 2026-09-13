PP-A pide el jueves en el Parlamento que el Gobierno reactive de manera inmediata el OCON-Sur

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas, a 28 de agosto de 2026, en Carboneras, Almería, Andalucía (España) - Europa Press

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves, en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político, una proposición no de ley en la que reclama que el Gobierno central reactive de manera inmediata la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur con mando único, estructura orgánica permanente y estable, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales suficientes para combatir eficazmente contra el narcotráfico.

En la iniciativa, el PP-A pone de manifiesto la "situación de extrema gravedad" derivada del desmantelamiento de dicha unidad por parte del Gobierno de España, "que obvió todas las alertas que desde las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado se trasladaron".

Recuerda que fue creado en 2018 para coordinar e intensificar la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Andalucía, especialmente en la zona y entorno del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, pero el Ministerio del Interior "lo desmanteló en 2022 sin dar explicaciones convincentes y razonables y sin poner en marcha medidas y recursos excepcionales que continuaran con la lucha contra el narcotráfico".

En la iniciativa, también se insta al Ejecutivo nacional a la declaración de manera urgente, como Zona de Especial Singularidad, con medidas transversales, para todo el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir, saldando así una reclamación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que se hace más necesario que nunca por cuanto el desmantelamiento injustificado de OCON-Sur ha supuesto menor presión policial sobre las bandas criminales permitiendo que estas hayan ampliado su campo de acción".

Otra demanda es que el Gobierno de España dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para hacer frente al narcotráfico; y modifique la normativa, entre otras, en materia penal, de enjuiciamiento criminal y la relativa a la de Cuerpos y Seguridad del Estado para que "estos tengan consideración de profesión de riesgo, siendo esto uno de los mejores exponentes de la desidia, el maltrato y el abandono institucional" del Ejecutivo nacional.

Para el PP-A, la desaparición de OCON-Sur supuso un "enorme error, una gran irresponsabilidad y un dramático punto de inflexión que ha propiciado el auge de las mafias de la droga que se han hecho con Andalucía ante la pasividad del Gobierno de España", que "sigue mirando para otro lado".

"El Gobierno de España no puede permanecer de brazos cruzados mientras la situación se agrava. Andalucía necesita con urgencia los medios necesarios para combatir el narcotráfico ante una inseguridad creciente y una impunidad manifiesta hacia las mafias", ha sentenciado el PP-A.