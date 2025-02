PP-A pide a Montero que trabaje por Andalucía con el "mismo empeño que pone en crispar y mentir"

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este domingo a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que trabaje por Andalucía con el "mismo empeño que pone en crispar y mentir" en "beneficio" de los socios de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicesecretaria de Política de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP-A, Beatriz Jurado, ha manifestado que Montero debería explicar "por qué va a firmar el cupo catalán usando los recursos y el esfuerzo de los andaluces".

"Mientras que Andalucía se consolida y crece gracias al Gobierno de Juanma Moreno, al PSOE le molesta nuestro avance y no confía en nuestras capacidades ni en nuestras oportunidades, y lo único que hace es poner dificultades y palos en las ruedas para evitar que sigamos avanzando", ha afirmado.

En relación al "cupo catalán", Jurado ha manifestado que la ministra intenta presentar esta medida como "algo positivo" para Andalucía. "La señora Montero debería venir a Andalucía y mirar a la cara al conjunto de los andaluces para explicar por qué va a firmar el cupo catalán usando los recursos y el esfuerzo de los andaluces", ha señalado.

Según Jurado, este acuerdo representa un "agravio para Andalucía porque destina recursos a satisfacer intereses políticos que solo benefician a Sánchez".

"La señora Montero, cuando venga a Andalucía, en lugar de gritar y mentir, debería explicarnos cómo pretende justificar que los recursos de nuestra tierra sirvan para financiar privilegios a cambio de mantener a Sánchez en Moncloa", ha añadido.

"Lo que necesitamos no es más confrontación ni engaños ni migajas, sino que Montero trabaje por Andalucía con el mismo empeño que pone en crispar y mentir para beneficiar a los independentistas", ha subrayado Jurado.

En este sentido, Jurado ha insistido en que los andaluces "no vamos a entender que, por mucho que nos intenten engañar, el esfuerzo y el trabajo de nuestra tierra sirvan para pagar la silla en Moncloa de Sánchez".

"En Andalucía no pedimos más que nadie, lo único que pedimos es igualdad", ha dicho Jurado, quien ha insistido en que Andalucía no busca "privilegios, sino competir en igualdad de condiciones". "Lo único que pedimos es que los recursos se distribuyan de manera justa. No estamos de acuerdo con ese cupo independentista ni con que se nos niegue la financiación que nos corresponde", ha manifestado.

La vicesecretaria ha aclarado que esta "falta de recursos" no afecta al Gobierno de Juanma Moreno ni al PP, sino directamente a los andaluces: "Se nos está negando la financiación que necesitamos para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia".

Según Jurado, la política de Sánchez y Montero es "la política del agravio, del deterioro de Andalucía", y ha señalado que "no podemos seguir por este camino ni aceptar que nuestra tierra sea discriminada". Ha pedido un cambio de rumbo para que los andaluces reciban lo que merecen y puedan competir en igualdad con otras comunidades.

De otro lado, Beatriz Jurado ha tenido un mensaje de condolencia y apoyo a las familias de los dos guardias civiles asesinados hace un año en Barbate (Cádiz, un hecho que ha calificado como "bochornoso para el conjunto de los españoles".

Al mismo tiempo, se ha referido a las necesidades que aún enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en el Campo de Gibraltar. "Se trata de necesidades y peticiones que siguen sin ser atendidas por el Gobierno de Sánchez y que se reclaman desde Andalucía para este territorio singular, como es el Campo de Gibraltar", ha apuntado.

GALA DE LOS GOYA Jurado ha destacado otro ejemplo reciente del "liderazgo andaluz" como ha sido la celebración anoche de los Premios Goya en Granada.

"Uno de esos liderazgos lo vimos ayer mismo, como Andalucía era el escenario de la entrega de uno de los premios más importantes de la cultura, los Premios Goya, que una vez más hicieron de Andalucía el centro y el epicentro de la cultura", ha dicho.

La vicesecretaria ha subrayado cómo este evento demuestra que "Andalucía brilla con luz propia, se ha creído sus capacidades y avanza porque confía en las condiciones que tiene para seguir generando más oportunidades y desarrollo".