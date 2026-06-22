PP pide a los partidos "facilitar" la investidura de Moreno y prioriza "tener estabilidad cuatro años" para el acuerdo

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha pedido este lunes al resto de formaciones políticas en el Parlamento andaluz que "faciliten" la futura investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, de quien ha señalado que es "el único que tiene posibilidades".

"Esperamos que el resto de grupos huyan del tacticismo y faciliten la única investidura posible. Andalucía no está para bloqueo y no se puede permitir bloqueo", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede regional del partido.

Sobre las negociaciones con Vox de cara a dicha investidura, Repullo ha insistido en la "discreción" de las conversaciones. En esta línea, ha puesto el foco en garantizar con el futuro acuerdo la "estabilidad durante cuatro años".

"Las prisas no son buenas consejeras creo que lo más importante es que tengamos un buen acuerdo, que sea un acuerdo estable, priorizar a los andaluces y creo que la mejor manera de priorizar es tener estabilidad durante cuatro años", ha subrayado al mismo tiempo que ha destacado que el objetivo del PP-A sigue siendo "poder gobernar en solitario".

Preguntado por la posible entrada de Vox en el ejecutivo andaluz, el secretario regional de los populares ha asegurado que no quiere un modelo "con bloque permanente dentro del Gobierno", poniendo de ejemplo la situación del ejecutivo central. "En eso estamos trabajando en que tengamos esa estabilidad y estoy convencido de que la vamos a conseguir", ha reseñado.

Sobre posibles conversaciones con otras fuerzas políticas, Repullo ha lamentado que se hayan "autoexcluidos" y ha pedido respeto para "aquellos que sí quieren llevar a algún acuerdo". "El PP se caracteriza por negociar con todo el mundo. Lo ha hecho siempre, lo hemos hecho con mayoría simple y con mayoría suficiente", ha aseverado.

Este martes comienzan la ronda de consultas del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con los representantes de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la investidura de Presidencia de la Junta.

Repullo no ha aventurado dar una estimación de fecha ante una posible sesión de investidura. "Va a depender un poco de los acuerdos dentro de ese debate interno que estamos manteniendo con la otra formación política. En cuanto esté, pues arrancaremos", ha señalado.