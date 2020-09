PP-A pide al PSOE que se una al bando del municipalismo y defienda los ahorros locales de "la expropiación de Sánchez"

CÓRDOBA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado este lunes que el PP andaluz ha abierto un "frente de apoyo al municipalismo" tras los "ataques a la autonomía local" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En una rueda de prensa en Córdoba, Nieto ha informado de que el PP llevará el viernes al Pleno del Parlamento andaluz una iniciativa en la que rechaza la propuesta del gobierno de España para "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos y pide "renegociar" esas medidas en una mesa de diálogo y elaborar otro Decreto-Ley, en el que se recojan los 5.000 millones de fondo de ayudas incondicionado y otro para la financiación del transporte municipal, entre otras.

Al respecto, Nieto ha pedido al PSOE-A que "se una al bando del municipalismo, que será fundamental para el futuro de Andalucía" y que apoye la iniciativa del PP "en defensa de la autonomía local para que los ayuntamientos puedan disponer de los ahorros de sus vecinos". Así, ha dicho que "el PSOE ha intentado manipular este debate".

"Ha sido muy triste oír al PSOE de Andalucía manipular los datos, pero más aún escuchar la posición de alcaldes socialistas y presidentes de Diputación del PSOE que en lugar de mirar por los intereses de sus vecinos han mirado por los intereses de su partido", ha subrayado.

Nieto ha expresado, además, el "rechazo absoluto" del PP a la "venganza" de la ministra de Hacienda, quien en el borrador del nuevo decreto que prepara el Gobierno tras su "vergonzosa derrota" en el Congreso, ha eliminado del mismo el fondo de ayuda de 5.000 millones y el fondo para el transporte público.

También, ha advertido de que "tanto los servicios de transporte público municipal, como los servicios sociales municipales están al borde de la quiebra", y que para afrontar la crisis socioeconómica "los ayuntamientos necesitan usar sus ahorros y tener el apoyo del Gobierno de España".

"El PSOE tiene la posibilidad de retratarse otra vez el viernes y pasar al bando del municipalismo o seguir en el ataque frontal a la autonomía municipal", ha resaltado.

"SENTIDO COMÚN" PARA APOYAR EL DICTAMEN DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, Nieto confía en "un último gesto de sentido común" por parte de la oposición en Andalucía para dar su apoyo al dictamen de la comisión de recuperación, que recoge más de 500 medidas para afrontar la crisis del Covid-19 y se votará el jueves en el Pleno del Parlamento.

"Tenemos que conseguir que lo que es una enorme amenaza se acabe convirtiendo en una oportunidad para transformar nuestro tejido productivo y superar la crisis socioeconómica", ha señalado el dirigente popular, quien considera "inaudita" la posición de PSOE-A y Adelante al "negarse a participar en los trabajos de una comisión parlamentaria, como obliga el artículo 13 del Parlamento, e irse de vacaciones en lugar de arrimar el hombro".

Asimismo, ha indicado que "para la oposición será difícil votar algo en lo que no han participado porque no han querido", y que tendrán que "justificar si es que no están de acuerdo en que se fortalezcan los servicios de salud pública; se mejore y refuerza la asistencia sanitaria en colegios y residencias de mayores, y se generen nuevos modelos de economía más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles, como la economía circular, o la energía renovable", tal y como aparece recogido en el texto del dictamen.

En este caso, Nieto ha afirmado que las medidas del dictamen ya han servido de eje al Gobierno andaluz para elaborar el 'Plan Andalucía en marcha' y que servirá también de guía para todo el plan de inversiones del Gobierno autonómico.