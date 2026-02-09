El PP planteará en el Pleno de Córdoba conceder la Medalla de Andalucía a Adamuz por la solidaridad ante el siniestro

El pueblo de Adamuz desborda su caseta municipal en la misa para honrar a las víctimas del siniestro ferroviario. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las mociones que su grupo presenta al Pleno del jueves, así como de las declaraciones institucionales que plantean, entre ellas una para la concesión de la Medalla de Andalucía a los vecinos de la localidad de Adamuz ante la solidaridad mostrada en el siniestro ferroviario del domingo 18 de enero, que ha costado la vida a 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

En una rueda de prensa, el concejal ha comentado que entre las declaraciones institucionales presentan una sobre el Día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, y otra para unirse a la petición que, por ejemplo, hizo la Diputación Provincial de solicitud de la Medalla de Andalucía a Adamuz por "la respuesta que tuvo, tan cercana, tan humana y tan eficiente", ante dicho accidente.

En palabras del portavoz, "es más que de justicia que por parte de la Comunidad Autónoma y la predisposición del gobierno de la Junta concederle la Medalla de Andalucía el día 28 de febrero".

En cuanto a las mociones, proponen una sobre los profesionales autónomos cordobeses, "para la simplificación administrativa en lo que se refiere a la relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria", dado que "han transmitido numerosos profesionales cordobeses que se están volviendo a poner de una forma farragosa y de difícil acceso las comunicaciones", ha advertido.

Así, el edil ha instado a que "de la mano también de esos profesionales se replanteen los procedimientos, notificaciones y comunicaciones de forma que sean más accesibles, sin menos pasos intermedios, como desgraciadamente hay que hacer, y con un lenguaje más claro, más accesible, más sencillo y de esta forma que todo el mundo lo entienda".

También, ha defendido "la simplificación de las cargas tributarias telemáticas que en muchos casos hace que haya que presentar hasta dos y tres veces la misma documentación, dependiendo del trámite del que se trate". Y es que, "si la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento van de la mano de una simplificación administrativa, un organismo tan importante como la Agencia Estatal Tributaria debe de ir en la misma línea", ha aconsejado.

DEFENSA DEL ARTE SACRO

Y ante las fechas de Cuaresma, desde el PP plantean una proposición en defensa de los artesanos y talleres de arte sacro en Córdoba, que "es una tradición artesana que sobrevive con muchísimas dificultades". Como ejemplo, ha citado que "el precio del propio pan de oro, del hilo de oro, ha añadido una dificultad más al desarrollo de sus trabajos".

A su juicio, "es tiempo de poner en valor toda la actividad también económica que esto genera en torno a la Semana Santa y las hermandades de la ciudad". Ante ello, ha apostado por "defender el valor cultural, pero también el económico del arte sacro en la ciudad, comprometiéndonos con apoyar a los artesanos y talleres cordobeses de arte sacro en sus reivindicaciones para blindar este patrimonio frente a otro tipo de amenazas".

Igualmente, ven "necesario que la Unión Europea (UE) otorgue la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de forma que se resalte la especialidad y la originalidad de esta industria".