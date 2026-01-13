El PP de Pozoblanco (Córdoba) celebra que Cabello el nuevo secretario general de la Comisión Electoral del PP-A

Juanma Moreno y Santiago Cabello en una explotación de vacuno de leche en Pozoblanco, en una imagen de archivo. - PP

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El PP de Pozoblanco (Córdoba) ha valorado este martes de forma positiva el nombramiento de su presidente local y alcalde del municipio, Santiago Cabello, como secretario general de la Comisión Electoral del PP de Andalucía, habiendo agradecido el propio Cabello, por su parte, "la confianza depositada" en él por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, asegurando que este encargo supone "un honor y una gran responsabilidad".

Además, según ha informado el PP en una nota, Cabello ha destacado que este nombramiento llega en un momento clave, marcado por la cercanía de las próximas elecciones autonómicas. "En un contexto como el actual, se trata de un encargo ineludible. Andalucía, Córdoba, Los Pedroches y Pozoblanco se jugarán su futuro, y es el momento de defender los intereses de nuestra tierra y trabajar por un futuro mejor", ha afirmado.

Igualmente, ha subrayado que continuará trabajando, tanto desde la Alcaldía y desde su "firme compromiso con Pozoblanco", como desde esta nueva labor orgánica en el seno del PP, para "fortalecer el cambio que ha permitido a toda Andalucía convertirse en un ejemplo en España en creación de empleo, atracción de inversión y dinamismo económico, social y cultural".

Cabello ha recordado en ese sentido los "importantes avances que ha supuesto la acción del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en Pozoblanco durante los últimos años, con consecuciones tan importantes como el proyecto de ampliación de la depuradora, el nuevo edificio de la Oficina Comarcal Agraria o las diversas reformas que se han realizado en el Hospital Comarcal, como las acometidas en Urgencias, en los accesos y aparcamientos o en la planta de diálisis".

A ello se suman, según ha dicho, "las mejoras emprendidas en carreteras como la Ronda Sur o la conocida como carretera de Iryda (A-435)", y "también en el ámbito educativo se han producido avances en estos años, como la apertura del comedor escolar del colegio Manuel Cano Damián o la implantación de nuevos ciclos de FP, como el de Producción Agropecuaria, el de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o el de Enseñanza y Animación Sociodeportiva".