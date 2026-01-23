PP pregunta por los 100 pares de zapatillas anunciadas en Jaén para la carrera de San Antón y que "nunca han aparecido"

La concejala Ana Núñez (PP) con el anuncio de las zapatillas para la San Antón - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido explicaciones al gobierno local (PSOE y Jaén Merece Más) por el anuncio de 100 pares de zapatillas vinculadas a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón que "nunca han aparecido, sin que hasta la fecha se haya ofrecido ninguna información sobre su contratación, o su destino final".

La concejal del Grupo Popular Ana Núñez ha indicado en un comunicado que la empresa adjudicataria ganó hasta 20 puntos por ofrecer estos 100 pares de zapatillas exclusivas, "presumiblemente para después sortearlas o venderlas entre los jiennenses".

Por ello, ha preguntado si "¿se infló el contrato a una empresa afín al PSOE a sabiendas de que no se iban a fabricar solo para que saliera elegida?". Además, ha incidido en que "cuando se anuncian públicamente incentivos de este tipo en un evento de esta magnitud, la transparencia no es opcional".

Para el PP este episodio "vuelve a poner de manifiesto una forma de gobernar basada en la propaganda, en la que se anuncian grandes incentivos sin respaldo documental ni explicaciones posteriores", una dinámica que, a su juicio, "acaba generando desconfianza y deteriorando el prestigio de una prueba emblemática para la ciudad".

El Grupo Popular ha anunciado que seguirá reclamando explicaciones y documentación sobre las zapatillas, porque "cuando se habla de compromisos adquiridos públicamente, hay que cumplirlos o dar explicaciones". Por lo pronto, el PP ya ha pedido formalmente ver el expediente completo de la San Antón.