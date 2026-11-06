PP-A propone que María Jesús Botella sustituya a Lourdes Fuster, candidata al Congreso, como consejera de RTVA

Archivo - María Jesús Botella, en su etapa como delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha propuesto que María Jesús Botella, actual coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, sustituya a Lourdes Fuster, candidata al Congreso por Sevilla en la elecciones generales del 29 de noviembre, como consejera en el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Fuster llegó a ser elegida consejera de la RTVA, junto al resto de consejeros de todos los partidos, por el Pleno del Parlamento el pasado 21 de octubre, mientras que tres días después se conoció la composición de la lista del PP al Congreso por Sevilla. Fuster no ha tomado posesión del cargo como consejera en el acto celebrado este pasado miércoles 4 de noviembre en la Cámara autonómica.

Este viernes, el PP-A ha presentado un escrito en el registro del Parlamento, al que ha tenido acceso Europa Press, proponiendo a María Jesús Botella Serrano como nuevo miembro del consejo de administración de la RTVA. Será elegida por el Pleno del Parlamento el 11 de noviembre.

La actual coordinadora provincial del IAM en Córdoba fue delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en la provincia desde febrero de 2019 hasta julio de 2026.

Entre otros cargos que ha ocupado, destaca el de parlamentaria andaluza por Córdoba desde 2004 hasta 2012, y teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba entre 2012 y 2015.