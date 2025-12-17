PP-A rechaza iniciativa de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante de comparecencia de Moreno en el Parlamento sobre cribados

Archivo - El Pleno del Parlamento andaluz - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, la iniciativa conjunta de los grupos de PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Andalucía para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareciera en esta última sesión plenaria del año para dar cuenta de la situación para informar sobre el plan de choque para hacer frente al fallo en el cribado de cáncer de mama.

La iniciativa de los tres grupos de la izquierda ha contado con el apoyo de Vox.

PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía solicitaban una alteración en el orden del día de la sesión plenaria de este miércoles --en la que se abordarán los debates finales del proyecto de Ley del Patrimonio de Andalucía, de la proposición de Ley relativa al tercer sector de acción social de Andalucía y del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026-- para incluir la comparecencia de Moreno, a "fin de informar sobre la situación actual y novedades del plan de choque en el Programa de Cribado para la Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía".

"Es necesaria esta comparecencia porque persiste la gravedad de que el Gobierno andaluz siga sustrayendo al Parlamento una información completa y veraz sobre las causas y el alcance de la situación generada como consecuencia de la ausencia o retraso de citas clínicas a mujeres participantes del programa que tras la primera mamografía persistía la sospecha de sufrir cáncer de mama y la falta de información a estas de esa situación", según se recogía en la iniciativa.

Asimismo, la misma se justificaba por el hecho de que Moreno, durante el acto de presentación de su libro en Barcelona, viniera "a reconocer, en porcentajes, el número de mujeres que como consecuencia del Plan 'afortunadamente' se ha detectado que sufren o no cáncer de mama".

Moreno, según la iniciativa, "elevó a casi 400 más las mujeres afectadas con respecto a la información hasta ese momento ofrecida, y conviene en sede parlamentaria aclarar esta cuestión, así como la cuantificación de las mujeres a las que se le ha detectado cáncer de mama en dichas pruebas, así como ofrecer igualmente datos veraces sobre las mujeres que en los últimos años, aún teniendo una situación sospechosa no fueron citadas de oficio por el SAS".

Los tres grupos proponentes habían planteado además que la votación de la iniciativa fuera de manera nominal, si bien el PP-A pidió que fuera de manera ordinaria (reflejada en pantalla) y, en consecuencia, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, al que competía la decisión, optó por la forma odinaria.

Tras producirse la votación, han tomado la palabra los grupos parlamentarios. Así, el portavoz adjunto del PSOE-A, Rafael Recio, ha pasado 80 días desde que "estallo el escándalo, la gran negligencia de los cribados del cáncer en Andalucía, y los parlamentarios de esta Cámara, que somos los representantes del pueblo andaluz, seguimos sin tener una información veraz, seria, rigurosa y que nos permita entender lo ocurrido".

"Los que nos sentamos aquí, en este Parlamento, que representamos al pueblo andaluz, tenemos derecho y obligación de conocer la realidad y ponernos en el lugar de las mujeres que han sufrido la crisis de los cribados", ha indicado Recio, para quien "sorprende la negativa del PP, de la derecha andaluza, a que se conozca la verdad sobre la crisis de los cribados del cáncer".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha manifestado que si ya era "grave" que Moreno ofreciera datos en un acto privado en Barcelona, también lo es el hecho de que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, haya manifestado que "no se van a dar datos porque estigmatizan a las mujeres". "No estigmatizan a nadie porque nadie ha pedido su nombre y su apellido", ha dicho.

"Lo que queremos saber es cuántas mujeres a las que el Servicio Andaluz de Salud desatendió han desarrollado cáncer a consecuencia de la tardanza en repetirle las pruebas que en origen eran no concluyentes, y esos datos no le pertenecen al PP, sino qie deben ser conocidos por la oposición", según ha dicho.

El portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Jose Ignacio García, ha denunciado que el PP-A ha votado para "censurar" que en el Parlamento "se puedan dar explicaciones sobre lo que ha pasado en la crisis del cribado del cáncer de mama". "Esto va más allá de las ideologías, queremos saber qué ha pasado", ha dicho García.

Este asunto merece, según ha señalado, que el presidente de la Junta, "si tiene los datos", venga al Parlamento "y los explique, que es lo que estamos pidiendo eso, que explique". Ha advertido al PP-A de que los "que no quieren dar explicaciones son los que tienen algo que esconder".

Por su parte, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha acusado a los tres partidos de izquierdas de querer "convertir el Parlamento de Andalucía en un circo y no reparan en medios para ello", utilizando la "mentira con mayúsculas".

Ha defendido que el Parlamento ha acogido un debate general sobre los cribados del cáncer de mama, y comparecencias diversas y reiteradas del consejero de Sanidad para hablar del tema, al tiempo que Moreno ha atendido a "todas las cuestiones que le han querido preguntar en todas las sesiones de control". "La justicia ya ha desenmascarado toda su estrategia de mentir, difamar e intentar erosionar al Gobierno", ha dicho a la oposición.