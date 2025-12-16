Sanz asegura que las mujeres del cribado con cáncer están ya "en el circuito global" y pide "no clasificar"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación de los nuevos CSUR. A 16 de diciembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317-- que hayan desarrollado un tumor maligno están ya "en el circuito global" y ha pedido "no clasificar ni estimagtizar". "Faltaban pruebas, se han hecho y ahora son los profesionales los que tienen toda nuestra confianza para hacer su labor".

Así se ha manifestado Sanz en declaraciones a los medios con motivo de la presentación de cinco nuevos centros, servicios y unidades de referencia del Virgen del Rocío. En este acto, el consejero ha vuelto a insistir en que "siempre y desde el principio", la Junta ha mantenido que en los casos de bi-rad 3 "la evidencia científica" apunta a que un 1% de estos diagnósticos acaban en un tumor maligno.

Sanz ha reiterado que este porcentaje "es lo que siempre hemos dicho: que el 99% de las mujeres con bi-rad 3 no tienen cáncer de mama". "No lo dice el presidente, lo dicen todos los estudios científicos, que establecen que en estos casos entre un 0,5 y un 1,2% de las mujeres tienen un cáncer", apostillaba el consejero de Sanidad este pasado lunes al ser preguntado por este mismo asunto.

Sobre el cribado del cáncer de mama, Sanz ha adelantado que "en las próximas semanas" se presentarán las conclusiones de tres grupos de trabajo de la comisión de seguimiento" y ha aprovechado para recordar que a partir del 12 de enero estará operativo el acto único --mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día-- en casos de cáncer, como son los estadios b-rad 4 y bi-rad 5.