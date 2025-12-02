PP-A reclama la "dimisión" de portavoces de oposición por el "bulo y la mentira" de supuesto "borrado de mamografías"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 2 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este martes la "dimisión" de la portavoz y de la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento, María Márquez y Ángeles Férriz, respectivamente, y de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, por el "bulo y la mentira" de la supuesta desaparición de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud, tras la decisión de la Fiscalía de Sevilla de archivar la denuncia presentada sobre ese asunto por la asociación Amama.

"No son dignas de ocupar un escaño en este Parlamento, ni de representar a los andaluces; deberían presentar su dimisión esta misma mañana, porque han querido convertir a los profesionales de la salud en sospechosos de manipular y borrar datos", ha indicado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín.

"Si tuvieran un ápice de vergüenza política, presentarían su dimisión esta mañana", ha añadido Martín, quien ha instado a esas portavoces a "pedir perdón" a los profesionales sanitarios, tras "el demoledor archivo" de la denuncia de Amama por parte de la Fiscalía.

Detrás de este asunto, según el portavoz del PP-A, sólo ha habido una "operación de acoso político al Gobierno de Juanma Moreno por parte de la izquierda en Andalucía" y un "ataque al sistema público de salud, que ahora sale mucho más reforzado que antes y la confianza que genera se acrecienta todavía más".

Ha manifestado que la vicepresidenta primera del Gobierno central y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sido la "organizadora de esta operación de cacería política contra Juanma Moreno y el Gobierno andaluz", secundada por "sus delegadas en Andalucía, (María) Márquez y (Ángeles) Férriz, que llegaron a decir y a acusar a Juanma Moreno de 'quitar de en medio pruebas de su negligencia criminal", y a la que se ha sumado su "gregaria en este Parlamento, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que acrecentó el bulo inventando que las mamografías de las afectadas se estaban borrando y manipulando los datos que en ellas aparecían".

"Era mentira, ya lo decíamos, y ahora lo dice la Fiscalía: Ni hubo borrado de mamografías, ni hubo manipulación de historiales, ni hubo nada de nada, ninguna irregularidad", según ha señalado Toni Martín, quien ha añadido que lo que "sí hubo fue una operación política al más alto nivel del sanchismo para intentar destruir al Gobierno de Juanma Moreno, utilizando para ello nada menos que el dolor de las mujeres afectadas con cáncer de mama" y con "un ataque sin precedentes al sistema público de salud".

Según ha señalado, "la justicia acaba de poner hoy las cosas en su sitio; tenemos un sistema público de salud seguro, fiable y no manipulable", y "ahora las explicaciones las van a tener que dar otros, los autores intelectuales y materiales de semejante barbaridad".

"Un PSOE que ha ayudado por todas sus terminales mediáticas y por sus satélites políticos, ha puesto en pie una descarada y vomitiva estrategia de difamación, difundiendo un gigantesco bulo, manipulando a una asociación para que presentara esta demanda y para que difundiera cifras irreales de afectadas por el problema del cribado", según ha recalcado el portavoz del PP-A.

"Todo esto con la única intención de poner en duda la seguridad de nuestro sistema público de salud en Andalucía, y con el objetivo de intentar hundir al Gobierno de Juanma Moreno", según Martín, quien ha añadido que "absolutamente todos los máximos líderes políticos del sanchismo han participado, han secundado y han difundido públicamente este repugnante bulo", como hizo "el propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados".

Ha indicado que ya se verá, si al final, se va a tener que pedir en el Parlamento una "comisión de investigación para investigar esta operación de acoso político al Gobierno de Juanma Moreno por parte de la izquierda".

Para Toni Martín, los profesionales del sistema andaluz de salud "tienen una integridad a prueba de bulos y de difamaciones de esta oposición de segunda categoría que tenemos en el Parlamento". Se h mostrado convencido de con el archivo de la denuncia de Amama, también "sale reforzado el Gobierno de Andalucía y su presidente, que, a diferencia de la oposición, si trabajan con la honestidad y con la verdad por delante".