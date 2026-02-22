El PP reclama "más ambición presupuestaria" para el mantenimiento de los colegios de Jaén tras los daños del temporal

Archivo - Interior de un colegio de Jaén capital. - PSOE JAEN - Archivo

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP ha valorado la ronda de visitas anunciada por el equipo de Gobierno a los centros educativos de la capital para evaluar los daños ocasionados por los últimos temporales, pero advierte de que "no se puede presentar como una actuación extraordinaria lo que forma parte de la tramitación ordinaria del contrato anual de conservación y mantenimiento". La concejal popular Maribel López ha señalado en una nota de prensa que "por enésima vez, el equipo de Gobierno realiza una ronda de contactos con los centros junto al área de Mantenimiento Urbano y la concejal de Educación para analizar necesidades, pero lo que pedimos es menos fotos y más ambición presupuestaria".

López ha recordado que "desde el año 2017 el Ayuntamiento venía destinando 569.000 euros anuales a la conservación y mejora de los centros educativos, una cantidad que el actual equipo de Gobierno ha reducido hasta los 500.000 euros en el presupuesto aprobado por PSOE y Jaén Merece Más, es decir, cerca de 70.000 euros menos". A ello se suma, ha añadido, "el recorte del 50% en las actividades educativas, que pasan de 100.000 a 50.000 euros; la supresión total de la partida específica para trabajos de conservación en colegios realizados por empresas externas, que en 2017 ascendía a 200.000 euros; y la drástica reducción del gasto en productos de limpieza y aseo en los colegios, que baja de 35.000 a apenas 10.000 euros".

Para la concejal popular, estos datos reflejan que "no solo no se ha reforzado la inversión en educación, sino que se ha reducido de manera evidente", por lo que considera que el anuncio del plan de arreglos tras el temporal "no puede esconder que la partida principal está hoy más debilitada que en años anteriores". Maribel López ha advertido de que el equipo de Gobierno "está incorporando ahora los daños provocados por los vendavales dentro del contrato ordinario anual de mantenimiento, cuando se trata de desperfectos extraordinarios que no se habrían producido en condiciones normales".

En su opinión, "si esos arreglos se financian con una partida que ya ha sido recortada, inevitablemente caerán en detrimento de las actuaciones ordinarias que los centros necesitan cada año". Por ello, ha reclamado que no se induzca al engaño "vendiendo como refuerzo lo que en realidad es una simple reordenación interna de un presupuesto reducido". La concejal popular ha pedido al alcalde, Julio Millán, que "tenga altura de miras, recupere los miles de euros recortados en conservación y habilite una partida extraordinaria específica para atender los daños en cubiertas, patios y espacios dedicados a los niños y niñas de la ciudad".

Desde el grupo popular se ha insistido en la "lealtad institucional" y en la importancia de que otras administraciones puedan contribuir con ayudas, pero se subraya que "la Administración más cercana es la local y es el Ayuntamiento quien debe dar el primer paso y dar ejemplo". "Si realmente se quiere proteger la seguridad y las condiciones de los colegios tras el temporal, hace falta presupuesto adicional y gestión real. Lo demás es propaganda", ha concluido Maribel López.