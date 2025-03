El PP reclamará en el Pleno de Córdoba infraestructuras "que el Gobierno todavía mantiene en abandono" en la ciudad

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este lunes las cuatro mociones que lleva su grupo al Pleno del jueves de esta semana, tres de ellas con infraestructuras del Estado, "que el Gobierno de Pedro Sánchez todavía mantiene a Córdoba en un abandono absoluto", como son barreras acústicas en la A-4, las paradas del Metrotrén y los suelos de la antigua cárcel de Fátima, a lo que se añade una cuarta moción con el apoyo a Ucrania.

En una rueda de prensa, junto a la teniente de alcalde de Igualdad, Marián Aguilar, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, Torrico ha detallado que reclaman de nuevo la ejecución del plan de barreras acústicas a su paso por el barrio de La Fuensanta, por la Avenida Virgen del Mar, después de que "hay una licitación por parte del Ministerio de Fomento de un número de pantallas acústicas a lo largo de la A-4, pero vuelve a dejar fuera el tramo de La Fuensanta, que es un proyecto redactado desde 2017", teniendo en cuenta que "40.000 cordobeses están expuestos a los altos niveles de ruido que provoca el intenso tráfico de la A-4", ha advertido.

Asimismo, ha apuntado que "el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe han dicho que no van a contar con los cordobeses, en este caso con el Metrotrén en sus dos aspectos: la parada de Levante, donde la ubicación propuesta parece ser que no coincide con la que en su día se asumió y se consensuó entre el Ayuntamiento y los vecinos, de tal forma que no dará uso al objetivo que se pretendía, que era acceder por parte de los vecinos de Fátima y de Levante a un método de transporte rápido y eficaz".

Y en segundo lugar, ha reiterado la otra parada, la del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), "sin respuesta de Renfe", cuando "es vital para el desarrollo y para que en siete minutos, desde la estación central, los usuarios que vayan a cualquier tipo de actividad, ya sea comercial, congresual o artística, de las que se celebran en el Centro de Convenciones, puedan acceder a esa parada", ha defendido.

"Tan vital la consideramos que desde el equipo de gobierno estamos dispuestos a asumir con presupuesto propio la construcción de la parada, lógicamente, siempre y cuando se garantice que se dotan los servicios necesarios" por parte de Renfe, ha subrayado el concejal.

La tercera moción es sobre la urbanización de los terrenos en la antigua cárcel de Fátima, "que corresponden a la antigua sociedad de gestión de instalaciones penitenciarias, que se prometió ya hace prácticamente dos años que se iba a iniciar la urbanización", a la vez que ha precisado que "Vimcorsa tiene un suelo allí previsto, tanto para la construcción de viviendas, como para alojamientos para jóvenes, pero a día de hoy, mientras no se urbanice la parcela, es imposible construir".

Y la cuarta moción del PP es para "reiterar, ante las dudas que pueda tener algún grupo político, el apoyo al país de Ucrania en la guerra fruto de la ocupación por parte de Rusia". A su juicio, "tenemos que reafirmarnos en esa apuesta por la integridad territorial de Ucrania, por la defensa de Ucrania, dentro del marco de la Unión Europea (UE), pero también, sobre todo, porque desde la ciudad de Córdoba son numerosas las gestiones de apoyo y cooperación con los refugiados ucranianos desde que se inició el conflicto y que se van a mantener", ha asegurado.