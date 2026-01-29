El PP reitera su compromiso en la lucha contra el acoso, "una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos (en el centro), en el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: 'Andalucía frente al acoso', celebrado en Córdoba. - PP

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reiterado este jueves el compromiso de su formación en la lucha contra el acoso, "una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el popular ha resaltado la importancia del Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: 'Andalucía frente al acoso', celebrado en dicha capital, un encuentro donde poder escuchar a docentes, especialistas, representantes de la Fiscalía de Menores y a grandes psicólogos "para tomar nota y ser capaces de implementar medidas que solucionen esta cuestión".

En este sentido, De los Santos ha reprochado que "el gobierno de Pedro Sánchez, con Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación, no ha sido capaz de hacer nada en favor de los alumnos ni de la educación".

Así, ha subrayado que "Pilar Alegría es la mejor vocera que podía tener Sánchez" y ha criticado que "ahora quiere hacer creer, en su campaña para las elecciones de Aragón, que es la que más sabe de educación cuando ni siquiera conoce qué universidades hay en esa comunidad autónoma".