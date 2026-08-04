El PP-A reitera que Montero debe dar explicaciones sobre su relación con Zapatero: "¿Qué sabía?"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Imagen de archivo. - PP-A

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha vuelto a exigir este martes a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, explicaciones inmediatas sobre su relación con José Luis Rodríguez Zapatero y las reuniones mantenidas entre ambos en el periodo vinculado al rescate de Plus Ultra.

En una nota remitida por el partido, Repullo ha señalado que la formación lleva tiempo advirtiendo de la "extraña relación de lealtad y dependencia" entre Montero y Zapatero. "Algo se deben. No sabemos todavía qué, pero estoy convencido de que terminaremos sabiéndolo gracias a la justicia", ha afirmado.

El dirigente popular ha considerado "imprescindible" que la ciudadanía conozca "el lugar que ocupaba cada uno" cuando se produjo el rescate. En este contexto, se ha referido a una información publicada por el diario ABC que "sitúa una de las reuniones más significativas el 7 de julio de 2021, en el despacho de la entonces ministra de Hacienda y apenas tres días antes del cese de José Luis Ábalos".

"El encuentro tuvo carácter reservado y la comunicación interna indicó como vía de acceso del expresidente el Ascensor ministr", una instrucción", ha explicado. El PP indica que la reunión tuvo lugar después de que el Consejo de ministros aprobara el rescate el 9 de marzo de 2021 y cuando los 53 millones de euros con cargo a la SEPI habían comenzado a llegar desde mayo.

Repullo ha subrayado que Zapatero está siendo investigado por su presunta mediación en la operación y por el supuesto cobro de una comisión. También ha indicado que el rescate fue impulsado por la SEPI y autorizado por el Ministerio de Hacienda. "Es decir, que llevaba la firma de María Jesús Montero", ha reafirmado.

"¿De qué hablaron Montero y Zapatero en aquellas ocho reuniones clandestinas? ¿Le pidió Zapatero que favoreciera el rescate de Plus Ultra? ¿Conocía Montero las gestiones que él estaba realizando? ¿Intervino para facilitar la operación?", se ha preguntado Repullo.

Asimismo, el secretario general del PP-A ha reclamado saber "si hablaron de los millones que finalmente recibió la aerolínea y si Montero conocía que Zapatero iba presuntamente a cobrar comisiones por conseguir ese dinero público".

"¿Qué le debe María Jesús Montero a Zapatero? Tiene que responder y explicar ¿Qué sabía? ¿Qué acordó con Zapatero? ¿Y por qué, ahora que todo empieza a conocerse, ha decidido guardar silencio?", ha remarcado.

"La autodenominada mujer más poderosa de nuestra democracia esconde la cabeza como un avestruz cuando el escándalo del Plus Ultra se acerca peligrosamente a ella", ha concluido.