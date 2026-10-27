El PP reivindica un "cambio" de proyecto para "recuperar oportunidades" en la provincia de Jaén

Encuentro del PP de Jaén - PP

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González, han mantenido este martes un encuentro de trabajo en Alcaudete (Jaén) con la formación local para "coordinar la acción política en la Sierra Sur" y trasladar a los jiennenses "el proyecto de cambio que lidera Alberto Núñez Feijóo de cara a las próximas elecciones".

Según ha informado el conjunto en un comunicado, Domínguez ha puesto en valor "el trabajo que el Partido Popular realiza en cada municipio de la comarca" y ha destacado el "compromiso" de las candidatas al Congreso y al Senado, Mercedes Flores y Encarnación Castro, con los intereses de la provincia.

Domínguez ha asegurado que la Sierra Sur "representa el ejemplo de una forma distinta de gobernar, basada en la cercanía, la gestión y la escucha permanente de los vecinos".

El popular ha incidido en que Jaén "necesita un cambio político que permita recuperar oportunidades y acabar con años de abandono por parte del Gobierno central".

Asimismo, ha destacado otras iniciativas incluidas en el proyecto del Partido Popular para España, como el impulso a la vivienda, el apoyo a los jóvenes y las medidas dirigidas a autónomos y emprendedores, entre ellas la rebaja de impuestos como la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año y la cuota cero para el inicio de actividad.