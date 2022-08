El PP-A reivindica a Moreno como "esperanza" frente "al retroceso e incertidumbre" con el Gobierno de Sánchez

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha lamentado este jueves que el decreto de medidas para ahorro energético que el Gobierno de Pedro Sánchez convalida durante esta jornada en el Congreso "no responde a la solución que necesitan la mayoría de las familias españolas" al haber desechado negociarlo "con el PP, la principal fuerza de la oposición y quien encabeza las encuestas para convertirse en el nuevo gobierno de España".

Frente al escenario de "retroceso e incertidumbre económica" generado por los socialistas, Martín ha defendido que "hay esperanza, y otra manera de hacer las cosas, como ha demostrado Juanma Moreno en Andalucía", según una nota de este partido.

Martín ha señalado que septiembre "viene cargado de preocupación e incertidumbre" para muchas familias españolas y andaluzas.

En ese sentido se ha referido a "la inflación absolutamente desbocada, por encima del 10%, que convierte la cesta de la compra, el precio de la energía, de los carburantes en algo inasumible para la mayoría de las economías medias familiares".

"Y en esta situación, el Gobierno se plantea ahora subir impuestos y poner peajes en las autovías", ha añadido.

El portavoz parlamentario ha insistido en que el decreto de medidas de ahorro de energía no soluciona las necesidades de los españoles ni los andaluces por cuanto ha sido negociado con las formaciones minoritarias y radicales que apoyan al Ejecutivo.

"Ese no reconocer el papel del PP como principal fuerza de la oposición es lo que hace que las medidas de Pedro Sánchez no responda a una mayoría de españoles", ha indicado.

Martín ha asegurado que "hay esperanza de futuro frente a esta incertidumbre, frente a estos problemas económicos y laborales que tenemos los españoles, porque hay otra manera de hacer las cosas en política, la manera de hacer las cosas de Juanma Moreno y el PP en Andalucía".

"Ya lo demostró durante la pandemia, al adoptar medidas que permitieron que la comunidad resistiera la pandemia mejor que otras regiones", ha subrayado, por lo que ha defendido "que es el momento de exportarlo al resto de España".

"Si el modelo de Pedro Sánchez y el PSOE no funciona, y es evidente que no funciona porque la economía española cae en picado y la inflación es cada vez mas galopante, porque los precios no hay quien los asuma", ha sostenido el portavoz parlamentario popular, "la otra manera de hacer las cosas, la de Juanma Moreno, la del PP de Andalucía, es la que hay que exportar a España para conseguir que, en el futuro, seamos capaces de tener una situación mucho más favorable desde el punto de vista económica y laboral para todas las familias de España y también de Andalucía".