PP-A señala que Andalucía "se recuperará" con casi mes incomunicada tras accidente de Adamuz: "Tenemos derecho a exigir"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este jueves en el Pleno del Parlamento durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, se ha mostrado convencido este jueves de que "Andalucía se va a recuperar sin duda" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y las consecuencias de la sucesión de borrascas, aunque de igual forma ha señalado que el Grupo Popular exigirá con "firmeza" a las distintas administraciones para que así sea según las competencias de cada una de ellas.

Durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento ha recordado que hace casi un mes que Andalucía está incomunicada con tren con el resto de España a raíz del accidente de Adamuz, que aconteció el 18 de enero, antes de concluir que "es una barbaridad y tenemos todo el derecho del mundo a exigir" que se restituya lo antes posible el servicio de trenes.

"A ver si vamos a tener que pedir que en el nuevo sistema de financiación de incluya la insularidad como criterio", ha ironizado sobre el problemas de comunicación que ha devenido tras la interrupción de la línea ferroviaria con el resto del país, según una nota de este partido.

Ha enfatizado la gestión del Gobierno andaluz con su presidente, Juanma Moreno, al frente de las emergencias derivadas de la catástrofe ferroviaria y las borrascas.

La respuesta dada por la Administración autonómica en ambos casos pone de manifiesto, a su juicio, "lo importante que es contar con gobernantes que aporten estabilidad y seguridad".

Ha subrayado que es "en situaciones como las que hemos vivido cuando nos damos cuenta" de lo importante que es dicha estabilidad y seguridad, "porque permiten tomar rápidamente decisiones cruciales, posibilitan actuar de la mejor manera posible ante una emergencia y, sin duda, también permiten afrontar reconstrucciones como la que ahora tenemos por delante", ha argumentado.

Martín ha considerado dirigiéndose al presidente andaluz que "para que usted y su gobierno se enfrenten a la reconstrucción de Andalucía es muy importante que pueda contar con la estabilidad que supone estar al frente de un gobierno que tenga un respaldo mayoritario de los andaluces como es el suyo".

"Ahora más que nunca, estabilidad y seguridad son el camino directo y necesario a la reconstrucción", ha enfatizado Martín, al tiempo que ha asegurado que "Andalucía está en buenas manos y los andaluces lo saben".

El portavoz del Grupo Popular ha subrayado el desafío que ha supuesto afrontar ambas situaciones, "que han puesto al límite a la Administración y los servicios que presta", y ha destacado que el Gobierno andaluz ha actuado "con eficacia y solvencia y poniendo en primer lugar a los ciudadanos y sus necesidades".

Ha aplaudido la "altura institucional y la humanidad" que se ha tenido en unos momentos tan complicados, en los que -ha apuntado-"la coordinación institucional ha funcionado a la perfección", un extremo que ha atribuido al "clima impulsado" por el propio presidente de la Junta.

Sobre Moreno ha afirmado "que no ha dejado un resquicio para quien tuviese otras intenciones, ni ha permitido nada que no fuera dar la mejor respuesta de los ciudadanos desde las instituciones".

"ALTURA INSTITUCIONAL, HUMANIDAD, EMPATÍA"

Para Toni Martín, "en un tiempo en el que precisamente los comportamientos políticos dejan bastante que desear, resulta reconfortante que haya ejemplos, no sólo de eficacia en la gestión, sino también de altura institucional, de humanidad y de empatía con las personas que sufren".

Frente al ello, ha situado a otros políticos "que también hemos visto estos días, que lo utilizan es el oportunismo, mienten con bulos en las redes sociales o dan codazos para meterse en una foto", ha señalado.

El portavoz parlamentario ha destacado también durante su intervención "la solidaridad y entrega" del pueblo andaluz que ha aflorado a raíz de ambas situaciones de ememergencia grave que ha tenido que afrontar Andalucía en las últimas semanas.