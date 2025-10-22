PP-A señala "ataque sincronizado" de la oposición y que "no les importan las mujeres del cribado, solo atacar a Moreno"

La diputada del Grupo Popular Beatriz Jurado, este miércoles durante su intervención en el debate general sobre sanidad en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Popular Beatriz Jurado ha defendido este miércoles durante su intervención en el Pleno del Parlamento en el debate general sobre sanidad que las críticas hacia el programa de cribado de cáncer de mama y la comunicación de los resultados de las mamografías reflejan "un ataque sincronizado de la izquierda" y donde "se ha sumado Vox a la pinza", por cuanto ha sostenido que "no les importan las mujeres del cribado, solo atacar a Juan Moreno".

La parlamentaria del PP ha proclamado que "nos sentimos orgullosos de nuestro presidente Juan Moreno", tras la acumulación de reproches de la oposición por ausentarse del Pleno cuando el consejero Antonio Sanz acabó su intervención inicial, al sostener que "da la cara, se remanga, escucha, ha dado la cara por las mujeres", mientras que ha augurado que la llegada de Sanz como consejero de Sanidad propiciará por su "trabajo, tesón, y escucha va a hacer que podamos salir adelante".

Mientras ha calificado al sistema sanitario como "obsoleto", ha defendido que el debate sanitario es "permanente" por ser un tema constante en la actividad del Pleno y de las comisiones, para inferir entonces que se trata de un asunto que es una prioridad "en todo momento".

La diputada del Grupo Popular se ha lamentado de que el tono de la oposición en la crisis de las mamografías es de "oportunismo, revanchismo, de ataque al Gobierno de Andalucía en vez de hablar de la sanidad de los andaluces", mientras ha sostenido que "estamos ante un problema de profunda gravedad" y ante el cual "se me encoge el corazón pensando en los problemas de comunicación de los cribados cuando los resultados no son concluyentes".

Le ha recriminado a la oposición que afirmen que "las mujeres se mueren de cáncer y no es verdad", para inferir de ello "el uso del dolor de las mujeres porque creen que están dañando a Juanma Moreno cuando están dañando la credibilidad del sistema de salud".

Ha invocado unas palabras de la exconsejera socialista de Salud Marina Álvarez acerca de que "los cribados son programas complejos donde siempre ha habido errores", para volver de nuevo a la crítica de que "lo grave de verdad es que estén usando el sufrimiento para rendimiento y rentabilidad política, que todo les valga para arañar un voto".

En la crítica hacia la Junta de Andalucía por la manipulación de historias clínicas y borrando archivos ha replicado esgrimiendo que el artículo 205 del Código Penal señala como "delito acusar de falsos delitos", antes de proclamar que "no todo vale en política" y de calificar de "infame" que este miércoles en el Pleno del Congreso "el presidente del Gobierno se estuviera haciendo eco de un bulo que ha levantado el Partido Socialista en Andalucía".