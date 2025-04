PP-A señala "doblete" de Montero como "peor valorada" en Andalucía y como ministra: "Lleva al PSOE-A cuesta abajo"

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha manifestado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "ha conseguido en sólo cuatro meses" como líder de la oposición en Andalucía "el doblete de ser la política peor valorada en Andalucía y la ministra de España peor valorada".

Ha afirmado que "existe el efecto Montero", pero que éste significa que conduce a los socialistas andaluces "cuesta abajo y sin frenos, a juzgar por las encuestas".

Durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento de este jueves, Martín se ha referido al "estrambótico episodio" del que hoy hace un año "de la carta en la que Pedro Sánchez nos confesaba su profundísimo amor por su imputada esposa y también esos cinco días de atormentadas reflexiones y dudas que al final consiguió resolver", según una nota de este partido.

Ha añadido que tras "aquel absoluto bodevil que tuvimos que vivir los españoles, hay unas cosas que siguen igual y otras cosas que han cambiado".

El portavoz parlamentario ha apuntado que lo que sigue igual es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es capaz de aprobar una sola iniciativa porque no tiene apoyos", así como "que sigue viviendo cercado absolutamente por la corrupción, que ya no es de su esposa, sino de varios familiares, amigos y seres queridos".

Entre las cosas que han cambiado, se ha centrado en el nuevo liderazgo de Montero al frente del PSOE-A, que suma al resto de cargos que ya tenía. "La señora Montero tiene más cargos que un Gobierno socialista y, a juzgar por todas las encuestas, los andaluces lo que tienen preparado para la señora Montero es presentarle una enmienda a la totalidad, quizás por todos los maltratos y por todos los castigos que lleva cometidos contra Andalucía".

Martín ha admitido la existencia de un "efecto Montero", pero ha subrayado que lo que significa es que lleva a los socialistas andaluces "cuesta abajo y sin frenos".

"Sólo en cuatro meses la señora Montero ha conseguido el doblete de ser la líder política peor valorada en Andalucía y la ministra de España peor valorada en el Gobierno de España".

Por ello, a su juicio, "los españoles y los andaluces se oponen rotundamente a la señora Montero, que sigue escarbando, aunque parecía imposible, cada vez un poco más, no en el suelo, sino en el subsuelo del Partido Socialista", ha enfatizado sobre la estimación de voto de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) conocidos el miércoles.

Ha enumerado agravios de la vicepresidenta hacia Andalucía que, en su opinión, explican los resultados en el sondeo del PSOE-A: "Quizás sea por todos esos malos tratos, quizás sea por ese sistema de financiación que nos debe, quizás sea porque ha aumentado el IRPF en los hogares de rentas medias y baja un 44%, quizás sea porque nos amenaza con un cupo catalán que rompería la igualdad y la solidaridad en España".

Frente a ello, ha valorado que "afortunadamente, en Andalucía tenemos un Gobierno que gobierna de otra manera, desde la sensatez y desde el sentido común".

Toni Martín ha exhibido una antigua vara de medir en el Salón de Plenos durante su intervención y ha indicado que dicho instrumento "durante muchísimos siglos sirvió para establecer una medida común que evitara los engaños y los fraudes en las transacciones".

"Los andaluces -ha continuado-- estamos absolutamente hartos de los fraudes y mentiras que sufrimos por parte del Gobierno de España por la doble vara de medir de Sánchez y María Jesús Montero". "La vara de medir larga para sus socios independentistas y sus beneficios y la vara de medir minúscula para el resto de los españoles y los andaluces, así como los perjuicios que ello nos supone", ha añadido.

UN GOBIERNO DE ESPAÑA SIEMPRE AMENAZANTE

El portavoz del Grupo Popular se ha referido también a la polémica por la eliminación de las ayudas al transporte decidida unilateralmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para los menores andaluces de hasta 14 años y ha criticado que estamos ante "un Gobierno de España siempre amenazante, con la espada en alto y que golpea a Andalucía a la menor oportunidad, por muy mínima que sea".

Ha descrito al Ejecutivo de Sánchez y Montero como "un Gobierno de España que genéticamente es camorrista" y que así lo ha vuelto a demostrar con dicha decisión de privar a los menores andaluces y a sus familias de dichas bonificaciones.

"Para perpetrar esta nueva hazaña del señor Sánchez y de la señora Montero, han utilizado además un doble rasero que no estamos dispuestos a asumir, porque a los menores de 14 años del País Vasco no les van a quitar las ayudas al transporte No les tengo que decir a ustedes por qué", ha ironizado.

A su juicio, el Gobierno de España se comporta siempre con Andalucía y los andaluces como "bravucones castigadores y a pedradas", mientras "con los vascos y con los catalanes que les mantienen en el sillón son agradadores, vasallos y sumisos".

Ha destacado que será el Gobierno andaluz, como ya se ha anunciado, el que asumirá "el coste de este nuevo puñetazo del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía para evitar que llegue a los bolsillos de los andaluces".

"La realidad es que tenemos un Gobierno de España entregado a personas que viven a 2.000 kilómetros en su escondrijo y van decidiendo desde allí qué es lo que hay que hacer en España y por cuánto tiempo va a seguir sentado Pedro Sánchez en el Gobierno", ha asegurado.