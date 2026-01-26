El PP señala la "parálisis" de obras y mantenimiento en Jaén por la "inacción" del gobierno local

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado este lunes la "parálisis total de obras y mantenimiento" que sufre la ciudad fruto de la "inacción" del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más (JM+).

Así lo ha indicado en una nota concejal Antonio Losa, para el que se ha entrado "en una dinámica de abandono visible en calles y barrios, sin ejecución de planes básicos de asfaltado, acerado, señalización viaria o bacheo, esenciales tanto para la seguridad vial como para la calidad de vida" de la ciudadanía.

"Basta con un simple paseo por cualquier barrio de la ciudad para comprobar que, desde hace meses, no se ven máquinas asfaltando ni operarios arreglando tramos deteriorados de acerado", ha dicho sobre una situación que su partido ya "denunció el pasado verano".

El edil ha considerado que se debe "a la política de cosmética permanente" del alcalde, Julio Millán, "basada en el parcheo y el chapuceo diario, sin una planificación seria". En este punto, ha afirmado que "no se están ejecutando ni siquiera los planes de bacheo más elementales, fundamentales a corto y medio plazo antes de acometer actuaciones de mayor envergadura".

Como ejemplo, ha aludido a la calle Arroyo de San Pedro, donde "los vecinos venían denunciando desde el pasado verano un hundimiento en el acerado", que "podía haberse resuelto con una actuación ordinaria". Sin embargo, "el Ayuntamiento solo ha reaccionado cinco meses después, a través de un contrato de emergencia y cuando ya se había producido un desplome que generó una seria preocupación entre los técnicos municipales".

Frente a esta situación, el concejal ha defendido la gestión durante la etapa de gobierno de PP y JM+, con Agustín González como alcalde. En poco más de un año, según ha añadido, se "ejecutó un plan de señalización vial que permitió el repintado de las principales arterias" de Jaén con pintura bicomponente y refractaria, "con la intención de darle continuidad anual para garantizar la seguridad". Además, se puso en marcha "un plan de acerado y asfaltado con una inversión superior a 1,5 millones de euros que actuó en más de 50 calles.

"El Partido Popular dejó en funcionamiento un contrato de conservación y mantenimiento viario por importe de un millón de euros, una herramienta fundamental para atender las demandas vecinales, que fue rescindida nada más llegar el nuevo gobierno del PSOE y Jaén Merece Más", ha dicho, no sin apuntar que "también desaparecieron los planes sistemáticos y continuos de bacheo que se realizaban semanalmente con recursos propios".

Así las cosas, ha exigido al alcalde "que abandone la propaganda y se ponga a trabajar con una planificación real", escuchando a vecinos y colectivos "y sentándose con los técnicos municipales para diseñar y ejecutar los planes que permitan mantener Jaén en condiciones dignas".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por otra parte, desde el grupo municipal del PP se ha lamentado la "inacción" del equipo de gobierno también en el área de Participación Ciudadana y, en concreto, al interrumpir los cursos de primeros auxilios que se habían desarrollado en la anterior etapa de gobierno.

Al respecto, la concejala Maribel López ha solicitado al alcalde "que ordene retomar la impartición de cursos de primeros auxilios a fin de que la población cuente con conocimientos básicos de atención en casos de emergencia".

Asimismo, ha señalado la pertinencia de otros talleres impartidos con anterioridad, como el de defensa personal para mujeres y el de prevención de incendios. Ha explicado que hubo "una quincena de talleres con recursos propios (bomberos, policía, protección civil)" y algunos de ellos estaban enfocados a la atención a determinados colectivos, como el de lenguaje de signos "al objeto de generar barrios más inclusivos".

"En el mandato del PP la escuela de participación ciudadana era un órgano con contenido. Actualmente, sin embargo, carece de programación. Esto a pesar de que el Grupo Popular dejó lista una subvención de 5.000 euros para cursos de formación en 2025 y de que la concejal de seguridad, María del Carmen Angulo, es también la responsable de participación ciudadana", ha comentado.

Finalmente, la edil ha considerado que el equipo de gobierno "no propicia los procesos para captar la opinión de los vecinos en asuntos de gran relevancia" y ha citado la estación intermodal y el uso del solar junto al Museo Íbero solicitado al Gobierno.