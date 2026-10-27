Moción del PP de Diputación de Sevilla para la puesta en marcha de la oficina de prevención y control del Virus del Nilo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha presentado una moción para que la institución provincial cree y ponga en funcionamiento una Oficina Provincial de Prevención, Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental (VNO), dotada de personal especializado y de presupuesto propio.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la iniciativa se debatirá en el próximo pleno de la Diputación y planteará adaptar a Sevilla el modelo de gestión de la Diputación de Huelva, que los populares han considerado un "referente" por su apuesta por la vigilancia continuada, la prevención y la asistencia a los municipios.

En este sentido, el portavoz del PP en la Diputación, Martín Torres, ha señalado que la provincia se enfrenta a un escenario epidemiológico preocupante después de que "esta temporada, los municipios del entorno del Guadalquivir y del área metropolitana de nuestra provincia han sido los más afectados de Andalucía". "No estamos ante un problema puntual, sino ante una amenaza recurrente que exige una respuesta pública sostenida", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que la provincia ha registrado 65 casos de la enfermedad, incluidas cinco víctimas mortales, así como que de los 16 municipios declarados en alerta sanitaria por circulación del virus en Andalucía a fecha de octubre, ocho pertenecen a la provincia de Sevilla.

En esta línea, el portavoz 'popular' ha subrayado que Sevilla "debe replicar el modelo de la Diputación de Huelva". "La experiencia onubense es una referencia de interés por su vigilancia continuada, el seguimiento de los vectores, la coordinación institucional y la asistencia a los ayuntamientos", ha abundado.

Al hilo, ha reclamado "adaptar esa experiencia a las características de Sevilla, para complementar y dar continuidad a los recursos existentes, prestando especial atención a los municipios con mayor riesgo y menores medios propios".

BROTE DE 2020 Y DIFICULTADES EN MUNICIPIOS MENORES

Además, Martín Torres ha manifestado que los hechos ocurridos en la provincia desde el brote de 2020 ponen de manifiesto que "los medios desplegados hasta ahora por la Diputación "no han sido suficientes" para garantizar una respuesta provincial estable, integral y adaptada a la persistencia del problema.

Por otro lado, ha señalado que los ayuntamientos, especialmente los de menor capacidad económica, técnica y organizativa, "tienen dificultades" para mantener de forma continuada la vigilancia de los vectores, ejecutar tratamientos preventivos, evaluar su eficacia y cumplir con sus obligaciones en materia de salubridad pública.

"La incidencia del virus no entiende de límites administrativos, y la falta de una estructura provincial especializada y permanente genera desigualdades en la capacidad de respuesta de los pueblos", ha afirmado".

A su vez, el PP ha destacado la importancia de reforzar la vigilancia y la prevención durante todo el año, adaptando las actuaciones a cada municipio, ya que las abundantes lluvias provocan encharcamientos que favorecen las zonas de cría de mosquitos y que, junto con las altas temperaturas, aceleran su ciclo de desarrollo y prolongan o intensifican los periodos de riesgo.

Por todo ello, han defendido que la creación de la Oficina permitiría coordinar las actuaciones durante todo el año, reforzar la asistencia técnica y económica a los ayuntamientos, mejorar la vigilancia entomológica, impulsar campañas de información ciudadana y establecer mecanismos de evaluación de resultados, en colaboración con la Junta de Andalucía y los organismos científicos competentes, así como con las provincias limítrofes.

De esta manera, el Grupo Popular ha instado a que se incluya en el próximo presupuesto de la Diputación una "partida específica, suficiente y estable para la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Provincial de Prevención, Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental". "Es hora de dar un salto cualitativo en la gestión de esta amenaza sanitaria", ha concluido.