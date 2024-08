PP-A subraya que irá "donde tenga que ir" en defensa de los andaluces por los ERE y baraja también la justicia europea

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz "va a seguir hasta las últimas consecuencias defendiendo a los andaluces" e irá "donde tenga que ir" en esa línea ante las consecuencias del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta durante la etapa de administración socialista, y baraja también la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha trasladado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una entrevista concedida a Europa Press y al hilo de las resoluciones que entre los pasados meses de junio y julio acordó el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimando parcialmente los recursos de amparo de una decena de ex altos cargos del Gobierno andaluz que fueron condenados en la conocida como 'pieza política' del caso de los ERE, entre los que figuran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Antonio Repullo ha reivindicado que el PP fue "el primer y único partido que denunció" el caso de los ERE, y fue "gracias" a dicha formación que "saltó hace más de diez años ese escándalo" que tuvo "consecuencias políticas y judiciales que llevaron a la cárcel a muchos dirigentes del PSOE", según ha remarcado.

Al respecto, el 'número dos' del PP-A ha querido subrayar que "ninguna sentencia ha borrado los delitos y ha borrado los hechos" del que ha insistido en denominar como "el caso de corrupción más importante de Europa", en el que "se defraudaron 680 millones de euros" de "los parados andaluces".

Según ha abundado, ese fraude "sirvió para que el PSOE tuviese una maquinaria para poder ganar elecciones" como "no tenían otros partidos", de forma que los socialistas acudían "dopados" a los comicios, según ha denunciado Antonio Repullo antes de agregar que ahora el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, podrá "negarlo todo, hasta que existe el sol", algo que haría "si se lo pide Pedro Sánchez", según ha apostillado el dirigente 'popular', "pero la realidad es esa", la de que el de los ERE fue "el mayor caso de corrupción", y "ningún tribunal ha dicho que ese caso no exista y que esa trama y ese gran fraude no existiera".

"HUBO UN GRAN FRAUDE"

"Incluso el propio Griñán y actuales dirigentes socialistas del PSOE en Andalucía reconocen que hubo un gran fraude", ha añadido el representante del PP-A, que ha añadido que "alguien dirigiría ese gran fraude", que "determinaría una serie de consecuencias que son las que fueron juzgadas por la Audiencia" Provincial de Sevilla, "por el Tribunal Supremo, por los tribunales de instrucción y por el Tribunal Constitucional".

Antonio Repullo ha reconocido que las resoluciones del TC sobre los recursos de amparo que ha estimado parcialmente van a suponer "probablemente" para los recurrentes "una reducción, un alivio de las condenas que tuvieron", pero no les va a eliminar la "responsabilidad que tuvieron sobre esos hechos", según ha advertido.

En ese punto, ha querido dejar claro que el PP-A, personado como acusación popular en el caso de los ERE, "va a seguir hasta las últimas consecuencias defendiendo a los andaluces y poniendo encima de la mesa que el Partido Socialista hizo una absoluta canallada" con esa "trama".

"Iremos donde tengamos que ir", ha aseverado el secretario general del PP-A, que ha explicado que desde que se da traslado de las sentencias del TC sobre los referidos recursos de amparo se abre "un plazo de cuatro meses para decidir cuál es la mejor opción a la hora de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", y ha confirmado que desde el PP-A "valoraremos" esa posibilidad.

Ha puntualizado que también estarán "muy atentos" sobre "qué va a hacer la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la encargada de redactar de nuevo las sentencias condenatorias a los dirigentes del PSOE", y ha concluido que, "en función de cómo evolucione el asunto judicial en la Audiencia Provincial de Sevilla, de lo que podamos hacer dentro del Derecho europeo y, sobre todo y fundamentalmente, teniendo en cuenta las directrices del gabinete jurídico que lleva el asunto por encargo del PP, tomaremos una decisión en los próximos meses".

"ANDALUCÍA NO OLVIDA"

Por otro lado, el secretario general del PP-A ha sostenido que, a pesar de lo que diga el TC, "los andaluces tienen muy claro" y "Andalucía no olvida las barbaridades que se hicieron durante esa época por parte de los gobiernos" del PSOE-A, cuya gestión "condenó a Andalucía durante muchísimo tiempo a una situación de estar en el vagón de cola", donde "no deberíamos haber estado si hubiésemos tenido un gobierno que hubiese trabajado por los andaluces", y no unos que "se dedicaban a trabajar para ellos, para mantenerse en el poder de una manera sistemática", ha añadido.

De igual modo, Repullo ha dicho que tiene "claro" que "los andaluces quieren pasar página", algo que ya hicieron, según ha abundado, propiciando un gobierno "como el de Juanma Moreno", y también dando al PP la victoria en Andalucía en las últimas elecciones municipales, generales y europeas, en las que los 'populares' ganaron "de una manera histórica y contundente en las ocho provincias de Andalucía", según ha destacado.

Por otro lado, sobre las demandas que a finales de julio anunció Juan Espadas que el PSOE-A había formalizado contra representantes de PP y Vox --entre ellos, el propio Antonio Repullo-- por supuestas injurias y calumnias que, en su opinión, habrían cometido con declaraciones en relación al caso de los ERE, el secretario general del PP-A ha dicho que espera que esas querellas "no tengan recorrido judicial", si bien ha querido dejar claro que, llegado el caso, los 'populares' defenderán "en el juzgado lo que hemos defendido en la calle, en el Parlamento y en los medios de comunicación".

"Nosotros nos hemos dedicado a decir la verdad, no hemos dicho nada que no sea cierto", ha aseverado antes de añadir que "los que sí han dicho mentiras y deberían querellarse a sí mismos sería el PSOE", porque sus representantes han dicho "que aquellos que fueron condenados y que siguen condenados son inocentes, lo cual no es cierto".

"Si quieren poner querellas y demandas, y quieren perder el tiempo con eso, perfecto, en su mano está", ha comentado el secretario general del PP-A en un mensaje dirigido a los socialistas, y antes de incidir en que los 'populares' se defenderán "en los tribunales" y "exactamente igual" de como lo han hecho "en otros lugares, en la calle y en las instituciones".

Al margen de lo que decidan los jueces sobre si esas demandas "tienen o no recorrido", el representante del PP-A ha dicho que tiene "claro" que "los andaluces están fuera de ese debate" y "no están en que los políticos se pongan demandas los unos a los otros, ni en lo que digamos o no digamos".

"Los andaluces tienen claro que los ERE existieron, que se llevaron 680 millones de euros, y que por eso altos y altísimos dirigentes del PSOE y miembros, cargos muy importantes de los gobiernos de la Junta de Andalucía, como sus presidentes y consejeros y directores generales, fueron muchos de ellos a la cárcel y están cumpliendo condenas", ha abundado Antonio Repullo antes de concluir sentenciando que "esa es una realidad que no va a cambiar ni una demanda, ni una querella ni una entrevista".