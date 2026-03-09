PP tacha de "decepción con mayúsculas" la propuesta de ayudas de la Diputación de Jaén por el temporal

Alcaldes y alcaldesas del PP en el patio interior de la Diputación de Jaén - PP DIPUTACIÓN

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tachado de "decepción con mayúsculas" ante la propuesta de ayudas anunciadas desde la Diputación de Jaén para hacer frente a los daños por el tren de borrascas. Para el PP la propuesta hecha hoy por los socialistas en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas es "un tremendo trampantojo con el que fingir ayudar a los pueblos sin poner apenas dinero propio".

Así lo ha indicado el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Jaén, Marino Aguilera, que ha apuntado que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha presentado una "maraña de mentiras" para hacer "oposición a la Junta". "Solo le importaba salir hoy a tratar de quedarse por encima de la Junta, pero ha hecho el ridículo", ha indicado Aguilera.

La Diputación, según el PP, propone una dotación inicial de 50 millones de euros de los cuales "33 no son de la Diputación o le van a ser compensados", pero "tiene la cara dura de adjudicarse los 50 millones como si salieran de su cajón".

Para el PP, la segunda "gran vergüenza del PSOE" es que establece una ayuda lineal de 100.000 euros a los municipios de la provincia sin atender "ningún tipo de criterio ni valoración, a pesar de que luego la Diputación le exige a la Junta de Andalucía que atienda esas valoraciones". En opinión de Aguilera, es una "auténtica vergüenza y una tremenda injusticia que se dé la misma cantidad a todos cuando las circunstancias y los daños son muy diferentes".

A todo ello le ha sumado que "una vez más la Diputación llega tardísimo". Cuando la Junta de Andalucía y las otras siete diputaciones andaluzas, incluso el Estado, han articulado planes de ayuda y están entregando dinero, "ahora se digna Paco Reyes, con la complicidad de Juan Latorre, a aprobar ayudas".

Además, hay que esperar a aprobar un plan en el próximo pleno y esperar el plazo expositivo hasta tener los créditos disponibles. "Los ayuntamientos jiennenses recibirán de la Diputación alguna ayuda en verano, si tenemos suerte".

A juicio de Aguilera es "vergonzoso" que el vicepresidente y secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, siga permitiendo "tales incumplimientos con la provincia de Jaén" cuando "tendría que haber asumido la secretaría general socialista para tratar de acabar con el sectarismo y la poca vergüenza política con la que actúa Reyes".