El PP tilda de "vergüenza" que el PSOE critique las obras que solucionan en abandono socialista en Peñarroya (Córdoba)

Obras en Peñarroya-Pueblonuevo. - PP

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PP de Córdoba, Gabriel Duque, ha afirmado este martes que es una "vergüenza" que el PSOE "pretenda generar una alarma injustificada entre los vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo criticando unas obras que precisamente están corrigiendo el deterioro y el profundo abandono de la red hidráulica que dejaron años de gobiernos socialistas".

Tal y como ha informado el PP en una nota, así lo ha expresado Duque después de que el PSOE haya reclamado al Ayuntamiento local y a la Diputación que "den explicaciones por el retraso acumulado en las obras de renovación de la red de abastecimiento en la calle Peñarroja" y que "compensen a los vecinos y negocios afectados" tras "un año soportando un servicio de agua deficiente", explicando el popular que las obras que se están ejecutando "responden a una necesidad que se venía arrastrando desde hace décadas y que los anteriores responsables municipales nunca afrontaron".

"Desde la Diputación, y en un trabajo coordinado con el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento", ha señalado, se están "acometiendo las actuaciones que eran imprescindibles para modernizar una infraestructura obsoleta, unas obras complejas que requieren planificación, organización y tiempo para garantizar, en todo momento, el abastecimiento de agua a la ciudadanía".

Duque también ha mostrado su "sorpresa" ante el hecho de que las críticas del PSOE se centren en una vía, como es el caso del de la calle Peñarroja, cuyas obras "están ya concluidas en un acerado y muy avanzadas en el otro".

El diputado provincial ha recalcado, además, que las actuaciones que se están ejecutando "son exactamente las contempladas en la memoria técnica del proyecto de renovación de la red de abastecimiento, que incluye intervenciones en las calles Peñas Rojas, Hidalgo, Laderas, Huertas, Antolín y Garibaldi, así como en las travesías San Rafael y España".

"Estas actuaciones han requerido los tiempos necesarios para la redacción del proyecto, su licitación, adjudicación y posterior planificación de la ejecución. Es la forma seria y responsable de gestionar una infraestructura de esta envergadura, y no seguir actuando como se hacía antes, de manera reactiva, improvisada y con soluciones parciales", ha afirmado.

Igualmente, Gabriel Duque ha incidido en que el proyecto que se está ejecutando "no busca resolver únicamente el problema de una calle concreta, sino ofrecer una solución definitiva a un sector mucho más amplio del municipio, renovando la red y asegurando el abastecimiento de agua de toda la zona afectada durante las próximas décadas".

Así las cosas, "frente a los parches del pasado, la Diputación está ejecutando una actuación integral que garantiza un servicio de calidad y evita que vuelvan a repetirse los problemas que heredamos", ha concluido sobre este aspecto.

El diputado popular ha calificado como "profundamente irresponsable y mezquino que se ponga en duda la calidad del agua suministrada cumple el propio PSOE sabe que cumple rigurosamente con lo establecido en el Real Decreto 3/2023, que regula los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Los controles realizados garantizan que el agua suministrada reúne todas las condiciones exigidas por la normativa vigente", ha afirmado.

Para Gabriel Duque, "lo verdaderamente vergonzoso es que el PSOE pretenda ahora dar lecciones sobre la gestión del agua cuando fue precisamente su falta de previsión y su abandono de las infraestructuras hidráulicas lo que provocó una de las situaciones más graves que ha vivido la comarca y por extensión en el Norte de Córdoba, dejando a cerca de 80.000 vecinos sin agua apta para el consumo".

El diputado popular ha añadido que "resulta especialmente llamativo que quien hoy exige responsabilidades sea Víctor Pedregosa, responsable de la depuradora hasta que la Diputación asumió su gestión y que dejó como herencia una situación caótica, con importantes deficiencias de funcionamiento y una gestión medioambiental muy cuestionable".

Para finalizar, Duque ha asegurado que la Diputación de Córdoba "está trabajando para resolver problemas heredados durante años y mejorar unas infraestructuras esenciales para los vecinos. Frente al abandono del PSOE, este equipo de gobierno actúa, invierte y ofrece soluciones. Estamos cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo, ejecutando las obras que eran necesarias desde hace años y garantizando un servicio de abastecimiento moderno, seguro y de calidad", ha concluido.