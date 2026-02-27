El PP-A valora que los andaluces muestran en el Centra que viven "un momento de confianza y autoestima colectiva"

Archivo - El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha valorado este viernes la encuesta anual sobre Identidad de Andalucía que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con motivo del 28F, de la que ha resaltado que recoge que "los andaluces están viviendo un momento de confianza y autoestima colectiva", que "se sienten más orgullosos, porque ven que están aportando al resto de España y que ya no están en el vagón de cola".

Así lo ha subrayado el popular en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha destacado que "Andalucía avanza y lo hace con fuerza, gracias a todo el talento de muchos andaluces y, por supuesto, también a la capacidad de gestión del Gobierno andaluz", de modo que "este indicador del Centra viene a decir que estamos en el buen camino", ha remarcado.

En este sentido, ante la celebración del Día de Andalucía este sábado, Repullo ha comentado que "no se pueden olvidar dos dramáticos sucesos, como han sido el accidente de Adamuz y el tren de borrascas, que ha azotado a toda Andalucía", aunque ha elogiado que "la comunidad cumplió, estuvo a la altura", igual que "la Junta de Andalucía, que programó, organizó, se adelantó a muchas situaciones evitando muchos problemas y todo ello lo hizo desde la máxima lealtad y coordinación con todas las administraciones con competencia en estos dos asuntos".

Según ha expuesto, "ahora que estamos en la fase de la reconstrucción, también es importante esa cooperación y lealtad institucional, porque es la mejor manera de sacar de esa situación complicada y compleja a muchas familias que se han visto azotadas tanto por el tren de borrascas como por el accidente de Adamuz".

PIDE "TRANSPARENCIA" EN EL CASO DE ADAMUZ

En relación con el siniestro de Adamuz, que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, el popular ha declarado que van a "seguir pidiendo total transparencia, que es fundamental", por lo que ha subrayado que exigen "a todos los agentes que están dentro de este accidente que tengan transparencia" porque "la crisis de gestión ferroviaria padecida como consecuencia del accidente" ha llevado, a su juicio, a no tener "la información suficiente".

Al respecto, ha advertido de que ello "no es bueno" porque eso provoca "falta de confianza". Así, que ha defendido que quieren que "se recupere esa confianza por parte de la sociedad andaluza", algo en lo que, a su juicio, "no ayuda mucho que instituciones que dependen del Gobierno estén retirando pruebas sin autorización judicial en la zona donde ha sucedido este lamentable accidente ferroviario".

Ante ello, ha pedido "todo el rigor, todo el respeto y seguridad por el Gobierno en este tema tan importante como los ferrocarriles", dado que ha lamentado que "esta crisis de gestión ferroviaria también tiene un reflejo en Málaga, una provincia en la que la gestión de los trenes no está siendo la más adecuada, con trenes cortados desde hace mucho tiempo, más de un mes y medio, y conlleva problemas muy importantes en un sector básico en la economía andaluza, como es el turístico, en el que hay muchos trabajadores, autónomos y pequeñas empresas que dependen de él".

En este caso, Repullo ha reprochado "la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez con el corte en diferentes trayectos, interminables retrasos en los trenes y últimamente hasta cucarachas en los trenes de Cercanías de la provincia de Málaga", motivo por el que ha reclamado al Gobierno de España que "acometan las inversiones necesarias para volver a la normalidad, a como funcionaba antes el sistema ferroviario en Andalucía".

LAS COSTAS

Igualmente, el número dos del PP regional ha apuntado al turismo de las costas, donde "el azote del tren de borrasca ha hecho que las playas hayan sufrido unas consecuencias muy negativas, medioambientales y sociales", de forma que ha aseverado que "no se puede olvidar que mucha gente que vive en los municipios del litoral vive en esas playas y hace mucha vida en ellas y ahora ya muchas de ellas no están en condiciones", así como "desde el punto de vista económico, por la afección que tiene al turismo", ha apostillado.

En definitiva, ha reclamado al Gobierno que "venga a Andalucía y ponga en marcha las inversiones que necesita la región, que esté codo con codo con el gobierno de Juanma Moreno para que lo antes posible se recupere la normalidad en nuestra tierra".

EL HORIZONTE DE LAS ELECCIONES

Preguntado por las elecciones andaluzas y si coinciden con las generales, Repullo ha señalado que están "en un momento en el que seguimos trabajando en esta legislatura", de modo que "el compromiso de Juanma Moreno, lo dijo desde el primer día y lo ha dicho a lo largo de toda la legislatura, es completar la legislatura, seguir trabajando por los andaluces, sobre todo en un momento tan crítico como este que hemos padecido".

Por tanto, ha insistido en que "el presidente ha dicho claramente cuándo van a ser las elecciones, que vamos a agotar la legislatura", por lo que "otras circunstancias no dependen de Andalucía y sí de otras administraciones". "Nosotros vamos a seguir nuestro camino y a seguir trabajando para lo que quieren los andaluces, que no es otra cosa que la recuperación, la reconstrucción y volver a la normalidad lo antes posible", ha aclarado.

En este sentido, ha abundado en base a los datos del Centra en que "la situación es que los andaluces están contentos con lo que tienen, ven el clima político de una manera positiva, gracias fundamentalmente al trabajo que desarrollan los andaluces y al trabajo que desarrolla y a las competencias de gestión del gobierno de la Junta".