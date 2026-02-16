El PP valora "el buen momento" de la cultura y turismo en Andalucía y pide "certidumbre" en conexiones por tren

El PP de Córdoba celebra el segundo foro 'Andaluzas que lideran a tu lado', sobre el papel de la mujer como referente de gestión en la cultura y el turismo. - PP

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Córdoba ha celebrado este lunes el segundo foro 'Andaluzas que lideran a tu lado', un espacio de escucha a la sociedad cordobesa donde la mujer está en el centro de todo. Unos espacios creados para escuchar, inspirar y liderar en lo práctico, para convertir en prioridades y compromisos útiles las conclusiones que salgan de ellos, y en el que en esta ocasión desde el partido han resaltado "el buen momento" de la cultura y el turismo en la región y han reclamado "certidumbre" sobre la conectividad ferroviaria de la comunidad.

Este encuentro, moderado por la periodista, académica y escritora Mar Rodríguez Vacas, se ha centrado en el papel de la mujer como referente de gestión en la cultura y el turismo, y ha contado con los puntos de vista de cuatro mujeres que desarrollan su faceta profesional en ambos sectores, además de la presencia del coordinador de Universidad, Investigación e Innovación del PP de Andalucía, José Carlos Gómez Villamando, y la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello.

Una de las participantes ha sido Isabel Rosales, del Grupo Rosales, dedicado a la hostería, directora de la casa de comidas La Posada del Caballo Andaluz, junto a sus hermanos socia de la empresa Hostelería del Alcázar Viejo SL, y de los apartamentos turísticos Calle de Enmedio, 13, en Córdoba. También forma parte del Foro de Mujeres Empresarias de Córdoba, llevando a cabo una labor de visibilizar a la mujer profesional en el mundo empresarial.

Para Isabel Rosales, su trabajo "es cuidar una herencia familiar y transformarla en futuro". "Pongo mi experiencia y mi sensibilidad al servicio de que nuestra tradición siga viva, pero bien gestionada, generando valor para las personas y para Córdoba", ha aseverado. Como mujer que lidera una empresa familiar de este sector, cree que "modernizar es atreverse a cambiar lo que siempre se ha hecho igual".

"Nuestro reto es pasar de la tradición heredada a la tradición gestionada con inteligencia, tecnología y propósito", ha declarado, para asegurar que "las mujeres tenemos una oportunidad histórica de ordenar ese cambio con sensibilidad, rigor y visión empresarial".

"HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL"

Otra de las participantes ha sido Hilene Galán Laureano, especializada en estrategia turística, estructuración de producto y gobernanza sectorial, con más de 20 años de experiencia en gestión y coordinación institucional a nivel nacional e internacional.

Para ella, "el turismo es una herramienta de transformación territorial". "No se trata sólo de atraer visitantes, sino de generar oportunidades, cohesión empresarial y orgullo de destino", ha expresado, para comentar que su trabajo se centra en "estructurar y profesionalizar destinos, crear producto, coordinar sector y generar impacto económico sostenible". "Creo firmemente en la estrategia, la gobernanza y la capacidad del turismo para transformar territorios", ha dicho.

CULTURA Y PATRIMONIO

El foro también ha contado con la visión del mundo de la cultura y el patrimonio por parte de Sarai Herrera, historiadora del arte en el Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y vocal de arte de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

Sarai Herrera ha valorado "el apoyo institucional, cada vez mayor, en la conservación del patrimonio y ha resaltado "las ayudas que reciben las hermandades y cofradías para la conservación y restauración de arte sacro, que están revitalizando un sector clave de nuestra economía".

"Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba estamos trabajando en una estrategia para lograr que nuestra Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, un trabajo ingente que sin el apoyo de las instituciones sería inviable", ha afirmado.

PINTURA Y LITERATURA

También ha participado Eva Vega, artista plástica y pintora profesional, que desarrolla su trabajo como creadora y emprendedora cultural. Actualmente prepara el lanzamiento de su sistema metodológico EA Creativo, pensado para responder a las carencias del sector y defender el arte como proceso profesional, sostenible y transformador.

"Mi profesión en el mundo del arte no es un 'hobby' ni una casualidad, es una decisión", ha asegurado, para apostillar que decidió convertir su talento en estructura y su pasión en empresa. "He profesionalizado mi pasión y es lo que paga mis facturas, lo que me conmueve y me hace crecer como persona", ha dicho.

Por su parte, Mar Rodríguez Vacas ha destacado el papel de la mujer en el mundo de la literatura. "Es un hecho que hay grandes editoras que publican grandes 'best seller', y eso sitúa a la mujer en un lugar de liderazgo natural en el mundo editorial", ha declarado.

Además, ha manifestado que "la literatura es algo muy personal y depende de la inquietud de cada persona". "En general la mujer juega un papel importante, similar al del hombre, pero es un reto aspirar a que muchas autoras lleguen más lejos con sus publicaciones", ha opinado.

"EL DESTINO PREFERIDO"

Entretanto, Gómez Villamandos ha destacado que "la política cultural del gobierno de Juanma Moreno se caracteriza por apoyar a todos los sectores creativos sin excepción y por la conservación de nuestro inmenso patrimonio artístico e histórico".

Asimismo, ha elogiado que el año 2025 ha sido "muy potente" en actividad cultural y ha subrayado "la buena salud" del sector turístico en Andalucía, siendo "el mejor año turístico de nuestra historia" con 38 millones de turistas, más de 30.000 millones de euros de impacto económico y casi 500.000 personas ocupadas en el sector.

"Somos el destino preferido por los españoles y desde el gobierno andaluz vamos a seguir trabajando para que sea así, pero necesitamos una conectividad a la altura de la marca Andalucía", ha defendido, para analizar que "el aislamiento por tren y los problemas de mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias nos están afectando como destino, y Córdoba lo está sufriendo".

En palabras del popular, "necesitamos certidumbre en cuanto a la conectividad de Andalucía con el resto del país, cuándo, cómo, con qué garantías, etc. porque está en juego el potencial de una tierra que lidera el turismo en España, y sobre todo porque detrás de ese sector hay personas, familias y negocios que en las últimas semanas lo están pasando mal".

"POLÍTICA DESDE LO REAL"

Y Araceli Cabello ha incidido en "la necesidad de llevar a cabo estos encuentros en los que venimos a escuchar a mujeres de sectores tan importantes como la cultura y el turismo en la provincia, para inspirar políticas desde lo real, alineadas con los retos de futuro que estos sectores plantean, y de ahí convertir esas ideas en prioridades claras y compromisos útiles que se puedan poner en marcha".

"El compromiso de Juanma Moreno con la cultura y el turismo en la provincia es real y evidente, y así se demuestra en los presupuestos andaluces para 2026, donde la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha incrementado su presupuesto un 9% respecto a 2025 para seguir impulsando políticas de turismo, y con una inversión de seis millones de euros para cultura y patrimonio histórico", ha expresado.