El PP valora la rehabilitación del Puente de Hierro de Villa del Río (Córdoba) "gracias al gobierno de Juanma Moreno"

Visita de representantes del PP al Puente de Hierro, de principios del siglo XX, en el municipio de Villa del Río. - PP

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El parlamentario autonómico del PP de Córdoba José Carlos García ha destacado este miércoles que la rehabilitación del Puente de Hierro, de principios del siglo XX, en el municipio de Villa del Río es "ya una realidad gracias al gobierno andaluz de Juanma Moreno".

En una visita a este municipio de la comarca del Alto Guadalquivir, García ha apuntado que es "una infraestructura viaria histórica, que conecta la carretera autonómica A-3101 con la Autovía A-4 y el núcleo de Villa del Río, siendo el único paso de esta vía sobre el cauce del Guadalquivir entre Marmolejo y Montoro, y sirviendo de acceso a diversas industrias y fincas rústicas ubicadas en el entorno de Villa del Río".

"Este puente con mucha historia y gran valor patrimonial se encontraba en mal estado y desde hace años se ha venido demandando su rehabilitación", ha comentado el popular, para señalar que "los gobiernos del PSOE en Andalucía fueron incapaces de llevarla a cabo, ha sido el gobierno del PP el que ha ejecutado la obra para beneficio de los vecinos de Villa del Río y de los municipios de su entorno".

El puente, que tiene 213 metros de longitud y cuenta con factura tipo Eiffel, presentaba deficiencias, limitaciones de tonelaje para tráfico pesado y una anchura de apenas cinco metros que sólo permitía un sentido de circulación. Las obras emprendidas por la Junta han contado con una inversión de 4,5 millones de euros, con cofinanciación Feder. Con esta actuación se ha conseguido la ampliación del tablero a 12,8 metros, con dos carriles --uno por sentido-- de 3,5 metros y condiciones más segura para el paso de camiones y vehículos de gran tonelaje.

ABIERTO AL TRÁFICO

Desde el mes de agosto, este puente vuelve a estar abierto al tráfico con un carril por sentido. "Con esta obra no sólo se rehabilita un puente histórico de principios del siglo XX, si no que se amplía su calzada dotando al tráfico rodado de mayor seguridad y capacidad, ya que ahora podrán transcurrir sin problemas vehículos de gran tonelaje que acceden a las zonas industriales de Villa del Río", ha valorado.

Por tanto, García ha resaltado que "con esta obra además de proteger el patrimonio histórico y urbano de este municipio, también se potencia el desarrollo económico de Villa del Río y su entorno, uniendo el polígono industrial El Pelícano con la autovía".

"Gracias al compromiso del gobierno andaluz de Juanma Moreno la provincia ve cómo se hace realidad una infraestructura históricamente demandada y que va a suponer un gran avance para Villa del Río y su comarca", ha asegurado el parlamentario, quien ha añadido que "esta es la forma de gestionar del gobierno del PP de Andalucía, escuchar a la sociedad, buscar soluciones a sus problemas y ejecutarlas en las mejores condiciones".

Así, ha explicado que "de esta forma se están desatascando proyectos prometidos por el PSOE desde hace décadas y que han dormido el sueño de los justos hasta que el PP los está haciendo realidad, como la Variante de las Angosturas en Priego de Córdoba, la Ronda del Marrubial y la Ronda Norte en Córdoba, el Materno Infantil del Hospital Reina Sofía, nuevos centros de salud, nuevas sedes judiciales en Lucena y Aguilar, etc". "Con Juanma Moreno Andalucía y Córdoba avanzan y los ciudadanos lo saben", ha dicho García.