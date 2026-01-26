Los precios industriales en diciembre bajan un 4,5% en Andalucía y encadena diez meses decreciendo

Archivo - Un joven trabajador dentro de una fábrica de calzado en imagen de archivo. - CAIB - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 4,5% en diciembre respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así diez meses a la baja, mientras que el promedio nacional se hundieron un 3% el pasado mes de diciembre en relación al mismo mes de 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diciembre, en comparación con el mismo mes de 2024, los precios de los bienes de consumo experimentaron un descenso del 2,5%, y los 'no duraderos' una reducción del 2,8%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 4,2%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 0,2%; en la energía, descendieron un 9%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 3,9%.

En España, los precios industriales se hundieron un 3% el pasado mes de diciembre en relación al mismo mes de 2024, tasa medio punto inferior a la de noviembre y su mayor retroceso del último año.

Con la tasa interanual del último mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en negativo.

El retroceso de la inflación industrial en diciembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 1,8 puntos, hasta el -10,8%, debido al abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en diciembre una tasa del 0,8%, tres décimas más que en noviembre y 3,8 puntos por encima del índice general.