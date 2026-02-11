La predilección de los ajeros de Córdoba por la variedad 'spring' evita daños al sector por el temporal

Archivo - Cabezas de ajo almacenadas en una caja tras ser recolectadas. - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hecho de que los ajeros cordobeses vengan optando, en los últimos años y de forma mayoritaria, por el cultivo del ajo 'spring' temprano, que es una variedad blanca, de sabor suave y gran calibre, sumado a la circunstancia de que cultivan, también de forma mayoritaria, en "tierras arenosas" y "permeables", ha tenido como consecuencia positiva que, "en general, no hay daños" para el cultivo a causa del temporal.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba, Miguel del Pino, quien ha precisado que, sin embargo, los agricultores que aún prefieren el ajo morado sí que se están viendo afectados por la acción de las borrascas que aún azotan a la provincia, ya que "algunos agricultores no han podido sembrar por el agua".

En cualquier caso, Del Pino ha insistido en que, "en general, daños no hay, porque normalmente el ajero busca tierras permeables, arenosas, ligeras", en las que "el agua, prácticamente, no se queda en lo alto, sino que va para abajo", y la consecuencia es que "los ajos, ahora mismo, están incluso muy bonitos".

No obstante, "si algunos han sembrado en tierras duras, donde el agua se queda más bien en la superficie, pues, lógicamente, ahí puede haber algún tipo de daño, o si han sembrado cerca de algún río o arroyo y se ha desbordado", dejando "encharcado" el terreno y, en ese caso, "sí ha podido hacer daño".

Pero, "más allá de esas contingencias, el único problema que ha habido" con el cultivo del ajo en la provincia "es que no se ha podido tratar", para prevenir enfermedades, al "no ser posible entrar con tractores", pero, "como existen los drones, que ya también" se usan para estas tareas de fumigación, "pues este problema ha quedado solventado".

AJO 'SPRING' Y MORADO

En este punto, Del Pino ha recordado que los ajeros cordobeses siembran "la variedad de ajo 'spring' temprano y la variedad de ajo morado", señalando que, en este último caso, "sí que hay algunos agricultores que no han podido sembrar por el agua".

No obstante, según ha subrayado Del Pino, "lo que se venía sembrando ya de ajo morado era una cantidad muy pequeña", de modo que la afectación al sector es menor, mientras que con el "ajo 'spring' temprano, que se ha sembrado antes del agua, no ha habido problema", de forma que, respecto al daño que ha podido causar el temporal en el cultivo del ajo en Córdoba, "se puede resumir en que catastrófico no ha sido".

Ello se debe, como ya ha explicado el presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba, a que en la provincia "hace ya tiempo que predominan las plantaciones de ajo 'spring' sobre las de morado", y el "motivo para ello es que resulta más rentable el ajo 'spring', ya que da más kilos".

Así, aunque por el ajo morado el agricultor obtiene "algo más de dinero", también "da menos kilos y entonces es menos rentable, y además, últimamente, le han atacado enfermedades que han mermado mucho la producción", de manera que "quienes han sembrado hasta ahora ajo morado han perdido dinero, y están dejando de sembrarlo".