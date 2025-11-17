El preestreno de 'Golpes' y títulos como 'Maspalomas', 'El Cautivo' o 'Sirat' encabezan el cartel de Cinema25

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Cinema25', la IV Semana del Cine de Córdoba, acogerá el preestreno de 'Golpes' y títulos como 'Maspalomas', 'El Cautivo', 'Sirat', 'Mi amiga Eva' o 'Romería'. Además, ya se conocen los largometrajes y cortometrajes que optarán al Cervatillo de Bronce, al Premio Cinema Córdoba o al premio del público 'Martín Cañuelo', según su categoría.

Según ha indicado la organización en una nota, en esta edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y otras sedes de la ciudad, el público podrá disfrutar de proyecciones, masterclasses y encuentros con profesionales del sector.

Estos galardones se entregarán la noche del 28 de noviembre en el Teatro Góngora, en una gala que acogerá a los profesionales de la industria cinematográfica y el sector cultural andaluz. La programación de la Semana del Cine de Córdoba puede consultarse en 'cinemacordoba.com' para más detalles.

Los títulos que compiten por el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros, son 'Golpes', preestreno de la primera película del guionista y director sevillano Rafael Cobos; 'La Deuda', de Daniel Guzmán, quien recibió el Premio Goya a Mejor Dirección Novel; 'Subsuelo', del montador y director Fernando Franco, nominado en diez ocasiones a los Premios Goya y ganador de uno en 2014; 'El Cielo de los Animales', de Santi Amodeo, un drama basado en los relatos del escritor estadounidense David James Poissant.

Cinema Premiere, la sección no competitiva de la Semana del Cine de Córdoba, acogerá seis proyecciones de títulos recientes de producción nacional: 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Tardes de soledad', de Albert Serra; 'Maspalomas', de JM Goenaga y Aitor Arregi; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, y 'Romería', de Carla Simón. Estas películas, junto a aquellas que conforman la Sección Oficial, optan al Premio del Público 'Martín Cañuelo'.

CINEMA TALKS, HABLANDO DEL CINE

En el marco de Cinema Talks, el 28 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Recordando a Josefina Molina' en el Centro de Recepción de Visitantes. Esa misma tarde se proyectará 'Función de noche' en la Filmoteca de Andalucía, que recordará la figura de una pionera del cine español y la primera mujer en obtener el título de directora en la Escuela Oficial de Cinematografía, además de la primera en dirigir el género fantástico en España con su película 'Vera, Un Cuento Cruel'.

Cinema Talks también acogerá un Encuentro Off Escac el 27 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes. En este caso, la entrada será con inscripción previa a través del e-mail 'training@cinemacordoba.com' (hasta completar aforo). La jornada incluye la presentación del manual de buenas prácticas de Aamma, el balance de Off Escac en Córdoba y Andalucía y la masterclass del director Manuel Martín Cuenca.

La IV Semana del Cine de Córdoba es una actividad organizada por Record (Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba) que cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba como patrocinador principal y con Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Fundación Cajasur como patrocinios colaboradores además de Off Escac, UniEléctrica, SP Group y Hammam Al Ándalus como partners estratégicos.