El Premio Lorca de Granada reconoce la obra del poeta y crítico literario valenciano Jaime Siles

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca ha recaído en el poeta valenciano y crítico literario Jaime Siles por su apuesta por hacer de la literatura una "trinchera de belleza, de reflexión y también de amor al arte".

Así lo ha dado a conocer pasado el mediodía de este jueves en el Centro Lorca de Granada, la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que ha comparecido junto con el jurado del galardón, que cuenta con una dotación económica de 20.000 euros y que ha sido designado entre las 37 candidaturas presentadas, once de ellas de España.

Las propuestas para el Premio Lorca, que en su anterior edición reconoció la obra de la poeta mexicana Coral Bracho, han abarcado este año a poetas procedentes de 15 países, de los que once tienen nacionalidad española; cinco son argentinos y tres mexicanos, mientras que Colombia presenta cuatro candidaturas y Cuba y Bolivia y Chile coinciden en dos candidaturas cada uno.

Los países representados por un candidato son El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, según detallaba el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este pasado miércoles.

