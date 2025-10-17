El V Premio de Periodismo Social 'Alberto Almansa' de Córdoba reconoce los trabajos de Daniel Sousa y Susana Carrión

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Premio Andaluz de Periodismo Social 'Alberto Almansa' ha reconocido los trabajos periodísiticos de Daniel Sousa, sobre la gentrificación en Málaga, y de Susana Carrión y Javier Cinca, sobre el liderazgo femenino en el asociacionismo granadino, mientras que el premio a toda una trayectoria periodística vinculada al ámbito social lo recibirá Rosa María Artal, a la vez que se ha concedido un accésit para Carmen Rodríguez y Ana Virginia Gutiérrez por un reportaje sobre el autismo.

Así, según ha informado en una nota la organización del Premio 'Alberto Almansa', integrada por asociaciones y colectivos sociales de Córdoba y profesionales del periodismo, en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), en la modalidad de 'Premio al mejor trabajo publicado en un medio de comunicación convencional', el galardón ha recaído en Daniel Sousa, por el reportaje radiofónico 'Málaga no es Dubái: la lucha vecinal para preservar el horizonte sin rascacielos', emitido en 'A vivir que son dos días', de la Cadena Ser.

En el mismo "se muestra, de manera dinámica y contrastada, la lucha vecinal organizada de la ciudad malagueña, representada por diversos colectivos sociales, para promover un desarrollo urbano que priorice el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente, frente al modelo de desarrollo basado en la construcción de gigantes que alteran el paisaje de forma irreversible".

En la modalidad de, 'Premio al mejor trabajo publicado en un medio ciudadano o alternativo', las personas galardonadas han sido Susana Carrión y Jaime Cinca, por su reportaje 'Diez mujeres que dan la cara por Granada', publicado en 'El Salto'. En este caso, el jurado ha valorado el enfoque innovador de radiografiar la ciudad de Granada, a través de un amplio artículo escrito y audiovisual, y mediante entrevistas a diez mujeres, en representación del asociacionismo granadino y de sus luchas sociales, lideradas todas por mujeres.

Una cuestión clave para determinar el premio ha sido el tratamiento de la información realizada, "que asume, de manera transversal una perspectiva de género y una representación del asociacionismo granadino, sobre todo a la hora de abordar temáticas planteadas en el reportaje, que van desde el empoderamiento de las trabajadoras del hogar y la defensa de la sanidad pública, hasta la lucha por la memoria histórica o el cambio climático".

Además, el jurado ha decidido otorgar un accésit al reportaje televisivo 'TEA: un diagnóstico liberador', realizado por Carmen Rodríguez y Ana Virgina Gutiérrez, emitido en Huelva Televisión y en el que se muestra la realidad de la población diagnosticada con trastorno del espectro autista, "haciendo hincapié en la especial situación que atraviesan las mujeres y la necesidad de mayor empatía por parte de la sociedad". El jurado ha valorado "la narrativa testimonial de experiencias y el esfuerzo por divulgar y sensibilizar sobre la cotidianeidad de las personas con este tipo de trastorno".

En cuanto al galardón a toda una trayectoria en el ámbito del periodismo y la comunicación, en esta ocasión se ha otorgado a la periodista y escritora zaragozana Rosa María Artal, "que cuenta con una extensa carrera en TVE, como presentadora de informativos, así como reportera del programa informativo insignia de la televisión pública, 'Informe Semanal', desde 1984 a 2007".

Entre sus reportajes, destacan la caída del Muro de Berlín desde Alemania Oriental (único equipo de prensa que asistió al momento exacto y en el lugar preciso de la apertura), el fin del Pacto de Varsovia, el Tratado de Maastricht, o el terremoto de San Francisco en 1989. Además, ha trabajado en Radio Nacional de España, ha sido columnista en los periódicos El País, Público, CTXT y en ElDiario.es.