Los Premios Nacionales de Investigación y Jóvenes 2025 reconocen a cuatro investigadores andaluces

Archivo - (I-D) La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2021, a 5 de mayo de 2022, en Barcelona, Cataluña ( - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro investigadores andaluces han sido galardonados con los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025, según ha dado a conocer este viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto con otros 16 profesionales a quienes se les ha reconocido en alguna de las 20 modalidades distintas de estos reconocimientos, cada una de ellas dotada con 30.000 euros.

En concreto, se trata de los Premios Nacionales de Investigación 2025 en la Modalidad Ramón y Cajal en Biología, que ha recaído en Andrés Aguilera López, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de Cabimer (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa).

En más detalle, como aporta una nota de prensa del ministerio, ha recibido el Premio por su contribución científica, que ha supuesto aportaciones de altísimo nivel en Biología Molecular, con avances singulares y originales en la comprensión de la integridad del genoma, que han tenido un impacto directo en la ciencia y la sociedad, incluyendo la puesta en marcha de plataformas tecnológicas e institutos de investigación.

Entre los galardones a jóvenes investigadores se encuentran, en la Modalidad Gabriela Morreale, en Medicina y Ciencias de la Salud, Melissa García Caballero, investigadora distinguida Beatriz Galindo en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. Ha recibido el Premio por su originalidad, excelencia y la orientación traslacional de su investigación en biología vascular y microambiente tumoral utilizando aproximaciones innovadoras y tecnologías de vanguardia de imagen y modelos 3D.

Respecto a la modalidad María Teresa Toral, en Ciencia y Tecnología Químicas, ha sido premiado Jesús Campos Manzano, investigador en el Instituto de Investigaciones Químicas-CSIC de Sevilla. Ha sido galardonado por su enfoque innovador en química organometálica cooperativa, así como por el desarrollo de nuevas estrategias para la funcionalización de moléculas poco reactivas mediante mecanismos no convencionales. La obtención de financiación competitiva internacional para su propio grupo de investigación, así como la coordinación de numerosos proyectos reflejan su extraordinario liderazgo científico.

Asimismo, en la modalidad Ángela Ruiz Robles, en Transferencia de Conocimiento, ha resultado ganador Fernando Manuel Moreno Navarro, profesor titular del departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Granada. Ha recibido el Premio por ser referente mundial en ingeniería de carreteras y ferrocarriles sostenibles e inteligentes. Su investigación está produciendo un impacto social mediante la transformación del modelo de construcción vial hacia la descarbonización y la digitalización generando un impulso extraordinario a la transferencia de conocimiento.

La ministra Morant ha destacado que "por primera vez, una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en la modalidad de ciencia y tecnología químicas", reconocimiento que ha recaído en María del Carme Rovira Virgili, profesora de investigación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el Departamento de Química de la Universitat de Barcelona (UB).

Morant también ha subrayado que "se ha consolidado la paridad en las candidaturas, ya que el 55% han sido mujeres". Además, la ministra ha puesto en valor que "seis de los diez Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra histórica".

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación, que distinguen a aquellos investigadores/as de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación, han sido: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carmen Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez y Montserrat Guillen Estany.

Por otra parte, los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras han sido: Arnau Sebé Pedrós, Sergi Abadal Cavallé, Marta Sánchez De la Torre, Melissa García Caballero, Marcos Fernández Martínez, María José Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández y Enrique Hernández Pérez.

El jurado de cada modalidad de los Premios ha estado presidido por la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, y compuesto por especialistas en cada área de conocimiento, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

SE CONSOLIDA LA PARIDAD EN LAS CANDIDATURAS

En la presente edición 2025 de los Premios Nacionales de Investigación (PNI) y Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes (PNIJ), se ha consolidado la paridad en las candidaturas lideradas por mujeres.

De las 317 solicitudes totales admitidas, las lideradas por investigadoras representan el 55 % del total. Esta cifra consolida la tendencia del 2024 y aumenta en un 20% las cifras del 2023. En concreto, 143 candidaturas han sido de hombres y 174 de mujeres.

En los PNI se admitieron 165 candidaturas finales (82 de hombres y 83 de mujeres), alcanzando una participación femenina del 50%, mientras que en los PNIJ se admitieron 152 candidaturas finales (61 de hombres y 91 de mujeres), con una representación de mujeres del 60%. Estos datos reflejan una significativa presencia femenina en la investigación joven de excelencia en nuestro país.