Moreno anuncia un decreto para "completar" la formación en igualdad y la educación afectivo sexual

El presidente confía en tener aprobada la normativa en mayo para su entrada en vigor el próximo curso

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves la intención del Ejecutivo autonómico de elaborar un decreto legislativo para "completar" la formación en igualdad y la educación afectivo sexual en todas las etapas escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, cuya aprobación --confía-- se produzca el mes de mayo, con lo que entraría en vigor el próximo curso.

Así lo ha expresado en el Pleno del Parlamento autonómico en respuesta a una pregunta formulada desde las filas del Grupo Mixto-Adelante Andalucía acerca de los planes de la Consejería de Educación en materia de educación afectiva sexual en los colegios.

Moreno ha señalado que se están manteniendo reuniones al respecto con la comunidad educativa y agentes sociales para preparar ese currículo escolar y que esté en vigor el año que viene: "un currículo que se desarollará en decretos y órdenes y que estará en consonancia con la Ley estatal educativa Lomloe".

En este sentido, Moreno ha enumerado algunas de las "ingentes iniciativas" llevadas a cabo por la Consejería que dirige Patricia del Pozo, tales como el tercer Plan General de Igualdad, "en el que estamos trabajando"; el programa de Alumnado Digital en Andalucía (ADA), relacionado con las redes sociales, para "prevenir conflictos y detectar casos de acoso" y la formación facilitada al profesorado, "con más de 4.600 docentes que han accedido a ella".

Moreno ha afirmado que al Gobierno autonómico le preocupa "que el porno distorsione la realidad a los adolescentes y que estos accedan a él por primera vez a una edad muy temprana", pero es "difícil que desde las comunidades autónomas podamos poner límites a que los jóvenes visiten esas páginas web". "El Gobierno andaluz está volcado en la coeducación en igualdad, que se debe sacar fuera de la politización, y que aquélla se produzca desde la etapa de Infantil".

CRÍTICAS DESDE EL GRUPO MIXTO-ADELANTE

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante, José Ignacio García, ha criticado al Gobierno andaluz por "no tomarse en serio" el asunto en cuestión, al tiempo que ha destacado algunos datos que "muestran cómo ha cambiado la realidad en los últimos cinco años". "El 20 por ciento de las adolescentes ven normal que su novio le mire su móvil y el 30 por ciento de los jóvenes creen que los celos son una prueba de amor".

Para García, es "preocupante" el hecho de que un 63 por ciento de los jóvenes haya consumido porno entre los 13 y 17 años, que un 46 por ciento diga que en ocasiones no usa el preservativo e incluso que un 13 por ciento no lo utilice nunca", ha esgrimido para subrayar la necesidad de impulsar más actuaciones encaminadas a la educación afectiva sexual.

"Pensar que está bien que se formen --los jóvenes-- en el porno o que hasta el matrimonio el tema sexual no se toca, genera el mensaje de que no es importante. Me preocupa la autocensura del profesorado", ha añadido. Por este motivo, "la educación afectiva sexual es imprescindible, así como que las chicas sepan identificar el abuso y tengan fuerza para denunciar esas situaciones".

El portavoz de Adelante ha reclamado, por último, más recursos en este ámbito. "Necesitamos formación del profesorado, que se aumenten los orientadores, que haya una enfermería escolar en todos los centros y que la educación afectivo sexual sea de contenido obligatorio desde Infantil y hasta el Bachillerato".