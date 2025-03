El presidente del Parlamento andaluz lee con Vox ausente un manifiesto por el 8M que apoyan los demás grupos

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), ha leído en el salón de plenos de la Cámara autonómica, pero unos minutos antes de dar por iniciada oficialmente la sesión plenaria que se desarrollará entre este miércoles, 5 de marzo, y este jueves, un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, y que ha sido acordado con todos los grupos salvo Vox, cuyos diputados se han ausentado de la Cámara en el momento de la lectura de dicho documento.

Como ha venido ocurriendo en los años anteriores, desde que Vox cuenta con representación en el Parlamento andaluz --al que llegó por primera vez tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018-- no ha sido posible pactar una declaración institucional entre todos los grupos de la Cámara andaluza con motivo de la jornada del 8 de marzo.

De esta manera, como alternativa, los representantes del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han acordado la lectura de un manifiesto en el interior del salón de plenos del Parlamento antes del inicio de la sesión plenaria.

Se ha encargado de ello el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, desde un atril situado bajo la mesa presidencial del salón de plenos, rodeado por todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara salvo la representante de Vox en ella, que es la vicepresidenta tercera, Cristina Jiménez. Los diputados, por su parte --y con la excepción de los de Vox-- han asistido desde sus escaños, aunque de pie, a la lectura del manifiesto.

En él se denuncia que "el sistema económico actual afecta desproporcionadamente a las mujeres", y "por eso se debe transitar a una economía verde y una sociedad del cuidado", así como se defiende que el 8 de marzo es "una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que, si bien han sido muchos los logros alcanzados, también en nuestro país quedan muchas injusticias por superar".

"El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad en la sociedad y es, por tanto, una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales", ha leído también el presidente del Parlamento.

Con este manifiesto, desde la Cámara andaluza se ha reivindicado "la participación de las mujeres de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas".

Además, con este documento, desde el Parlamento de Andalucía se ha querido que "el Día Internacional de las Mujeres de 2025 sirva" al "doble propósito" de "movilizar y debatir las maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres", desde la premisa de que "la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados".

"Ante esta perspectiva, manifestamos este compromiso en el impulso del desarrollo de intervenciones públicas coordinadas en la corrección de las desventajas socioeconómicas de las mujeres, la lucha contra los estereotipos y la violencia, y en el fortalecimiento del poder de acción y participación", se podía leer también en el manifiesto.

El documento, además, "reafirma" el "compromiso del Parlamento de Andalucía con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, y con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, porque la igualdad de género no es una cuestión de un día ni de un mes", sino que "debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto, y porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder conseguir andando en camino de igualdad entre todas las personas, contribuyendo a un mundo libre de violencia, emprendedor y solidario, una tierra productiva, colaborativa, corresponsable, consideradora y justa y, en definitiva, una sociedad igualitaria en libertad".

VOX PROPONÍA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ALTERNATIVA

"Por la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres", ha concluido el manifiesto leído por el presidente del Parlamento, al que el grupo Vox planteó como alternativa su propia propuesta de declaración institucional en la que se reivindicaban "unas políticas públicas eficaces, centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley, la verdadera igualdad que no discrimina, que no enfrenta, y que protege sin politizar".

Además, se añadía en ella que las mujeres de España "merecen respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes dañinas", y que es "urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real, no una herramienta de manipulación".