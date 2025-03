La consejera andaluza de Igualdad pide "unidad" y alejar la "ideología" del feminismo que reivindica como una "causa"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha realizado este miércoles un llamamiento a favor de la "igualdad" y de "apartar la ideología" en relación al feminismo, concebido como una "causa" y no como una "estrategia política".

Así lo ha reclamado en el marco de una comparecencia en el Pleno del Parlamento en puertas de la celebración del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora el 8 de marzo, y en el que la consejera ha reprochado el "enfrentamiento tremendo" que, en relación a cuestiones relativas a las mujeres como la del embarazo, se da entre unos extremos y otros.

Loles López ha señalado al respecto que no comparte ni que "la única y la mejor solución" ante un embarazo no deseado sea "interrumpir" el mismo ni la de que lo mejor sea llevarlo "hasta el final". "Lo mejor es escuchar, apoyar a la mujer y respetar su libertad", ha sostenido la consejera, que ha aseverado así que "los extremos no son buenos, y menos en una materia como ésta" de la igualdad.

De igual modo, la consejera ha querido "reafirmar el compromiso del Gobierno andaluz por la igualdad real entre hombres y mujeres", y ha defendido que "hay que trabajar los 365 días al año" para promover la igualdad.

Dicho esto, ha valorado que Andalucía es "la segunda comunidad donde más se ha reducido el paro femenino desde 2018, en un 7,3 por ciento", así como ha destacado que "la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en 7,4 puntos en el periodo 2018-2022" en esta comunidad, no obstante lo cual ha señalado que, pese a esos "pasos importantes, queda camino por recorrer".

Y en ese camino, según ha agregado Loles López, es "fundamental" tanto la conciliación como la corresponsabilidad, y al respecto ha reivindicado el "primer pacto por la conciliación y corresponsabilidad de toda España" que impulsó el Gobierno andaluz, que "está vivo, va creciendo y se va adaptando a las realidades que tenemos las mujeres", según ha precisado la consejera, que ha recordado que el pacto fue suscrito por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y las universidades públicas andaluzas.

Loles López ha detallado que desde su Consejería se trabaja en "distintos pilares" como el de la "atención, asesoramiento e información" a las mujeres, así como la atención psicológica y la asistencia jurídica y legal en el caso de violencia de género, y "la igualdad en el ámbito laboral, la formación y el emprendimiento".

La consejera ha mencionado iniciativas concretas como la creación de la marca andaluza de 'Excelencia en Igualdad', que trata de reconocer a empresas o entidades que "en su mundo laboral realmente apuestan por la igualdad", así como la firma de convenios "para la empleabilidad de las mujeres que tienen una mayor vulnerabilidad".

Igualmente, ha reivindicado otros "pilares" de la labor de su departamento en materia de igualdad como la "coeducación" y la "sensibilización" mediante campañas que se llevan a cabo a lo largo de todo el año, desde la premisa de que "la igualdad es algo transversal" y "no es de ningún partido político", sino "de toda la sociedad, de hombres y mujeres unidos en un mismo objetivo".

Por último, ha dedicado una mención especial a la situación del "mundo rural", donde "la mujer se va abriendo paso cada vez con más fuerza y firmeza" en sectores "muy masculinizados" como el de la agricultura y la ganadería, según ha puesto de relieve, y ha reivindicado la campaña puesta en marcha por la Junta de cara a este 8 de marzo con el lema 'Mujeres por bandera'.

PSOE-A: LA JUNTA NO SE COMPROMETE CON LA CONCILIACIÓN O LA IGUALDAD

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano ha reprochado a la consejera que la "única iniciativa propia" que ha tenido en materia de conciliación fue la primera Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-2026, que "es un pufo" y que se aprobó en mayo de 2022 "con cero euros" de presupuesto, según ha criticado.

La también secretaria de Igualdad del PSOE-A ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno "no puede hablar de compromiso con la corresponsabilidad y la conciliación", ni tampoco "puede venir a hablar de ninguna de las maneras de compromiso con la igualdad mientras no elimine el teléfono de la violencia intrafamiliar que ha resultado ser un fracaso", o "mientras siga financiando a entidades que promueven el acoso y el hostigamiento a las mujeres en el ejercicio de sus derechos de salud sexual y reproductiva", ha agregado.

PP-A RECHAZA "LECCIONES" DEL PSOE-A

En respuesta a estas críticas, la parlamentaria del PP-A Verónica Martos ha rechazado "lecciones" del PSOE, que es "el partido que más desigualdad está creando en el país con tal de mantenerse en el sillón" de la presidencia del Gobierno, ha aseverado, y ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno apuesta por "la igualdad real entre hombres y mujeres con hechos, con compromiso, porque eso es el feminismo real y lo demás es pura hipocresía", ha apostillado.

"Creemos en una igualdad sin imposiciones, que se construye con oportunidades, con empleo, con educación y con apoyo a quienes más lo necesitan", ha abundado la diputada 'popular' antes de añadir que "Andalucía ha avanzado mucho en este camino, pero aún queda mucho trabajo por hacer", si bien la Junta está trabajando "en políticas reales para fomentar el empleo femenino, apoyar la conciliación familiar y la corresponsabilidad, impulsar el liderazgo femenino, potenciar la igualdad en el ámbito laboral y para erradicar cualquier forma de violencia", y todo ello, "por supuesto, con el reconocimiento del papel fundamental que tienen los hombres en esta lucha", ha remachado.

Frente a ello, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha acusado a la consejera de "excluir" al colectivo de los hombres sin "incluirlo" en un todo con las mujeres, así como ha denunciado que "los únicos beneficiados de la ideología de género y del feminismo han sido aquellos que pertenecen a esta casta política corrupta que ha utilizado los recursos públicos para el adoctrinamiento y el despilfarro político a través del dolor de las mujeres para hacer un rentable negocio".

"Cada vez que la izquierda ha hablado en defensa de la mujer ha terminado logrando su estancamiento, su victimización, su inseguridad y su retraso", ha advertido también la representante de Vox, que ha acusado a dicha ideología de haber hecho "de la mujer una herramienta electoral", y que ha concluido reclamando "políticas públicas eficaces centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley; por supuesto, incluyendo al hombre y no excluyéndolo".

Finalmente, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Alejandra Durán, ha sostenido que "queda mucho por hacer en cuanto a la consecución de la igualdad real" en Andalucía, "porque siguen persistiendo desigualdades estructurales" en materias como la "brecha salarial", según ha indicado antes de alertar también de las "desigualdades" que se producen "en las zonas rurales", donde éstas "se agravan en gran parte" y provocan "un éxodo forzoso de muchas mujeres jóvenes a grandes capitales o a núcleos con mayor población".

La representante de Por Andalucía ha dedicado una "especial mención" a las mujeres migrantes, trans, con discapacidad, a las trabajadoras sexuales, a las mujeres mayores, jóvenes y madres para subrayar "la diversidad de mujeres" que existen en esta comunidad, y ha concluido pidiendo a la consejera "menos hipocresía en algunos aspectos y máxima implicación y unidad de acción para tejer esas redes que realmente transformen la vida y reafirmen con contundencia el rechazo a quienes pretenden arrastrarnos a los momentos más oscuros de nuestra Historia".