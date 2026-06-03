La presunta trama del 'caso Leire' se interesó por "información que pudiera comprometer" a la jueza Alaya, según la UCO

Archivo - La jueza Mercedes Alaya, en una foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presunta trama del 'caso Leire Díez' se interesó supuestamente por "información que pudiera comprometer" a la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del 'caso ERE' y del 'caso Aználcollar', en el que imputó al exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que también se encuentra investigado en esta causa de la Audiencia Nacional.

Así lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría liderado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Los investigadores detallan que el 'caso ERE' contó "inicialmente como responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla", al frente de la cual se encontraba en ese momento Rafael Salvador.

Según el atestado, Díez se habría reunido con Salvador en dos ocasiones en 2020 para, supuestamente, obtener "información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya" y "para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo". La UCO ha encontrado en una cuenta de Drive una carpeta titulada "22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR".

Los investigadores señalan que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?'".

"Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe", escribió Díez a Vicente Fernández en febrero de 2020. Y, apenas un mes después, le dijo: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".