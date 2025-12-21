Presupuesto 2025: La Junta tiene pendiente de gastar más de 9.000 millones a dos meses de cerrar el ejercicio

La consejera de Economía, Carolina España, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una imagen de archivo en el Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuando el Parlamento de Andalucía acaba de aprobar esta semana el Presupuesto de la Comunidad para 2026, que entrará en vigor el 1 de enero, el de este año aún se encuentra en ejecución.

Las cuentas de 2026 parten de una dotación inicial de 51.597,9 millones de euros. Las de este año han acabado en un volumen de gasto que llega hasta los 51.385,97 millones, una diferencia de tan solo 211 millones, después de que haya incorporado 3.000 millones más a una previsión inicial de gasto que era de 48.384,98 millones.

Los últimos datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía señalan que de enero a octubre el Gobierno andaluz ha autorizado un gasto hasta ese momento de 41.904,38 millones, por lo cual el Gobierno andaluz aún tiene pendiente de gastar 9.481,59 millones en los dos últimos meses del ejercicio.

El recuento del organismo de fiscalización interna indica que de los 51.385,97 millones que la Junta puede gastar ha dispuesto de 41.035,48 millones y los pagos que ha materializado son de 38.172,34 millones, según los datos que ha recabado Europa Press.

Es un volumen de ejecución del gasto casi idéntico al que presentaba a la misma altura del ejercicio el Presupuesto de 2024. Entonces, entre enero y octubre, sobre un crédito definitivo de 49.389,21 millones, la Junta de Andalucía había autorizado un gasto de 39.873,42 millones, por lo cual tenía entonces pendiente de ejecutar 9.515,79 millones. El Presupuesto de 2024 también incorporó 3.097 millones a un crédito inicial de 46.292,03 millones.

En el detalle por los grandes departamentos de gasto, que lidera la Consejería de Salud con un gasto que es prácticamente un tercio del total, se aprecia en su caso, que, con un crédito definitivo de 15.274,31 millones de euros, ha autorizado un gasto de 12.714,35 millones.

Eso supone un saldo de gasto disponible de 2.559,95 millones de euros, cifra que representa el 23,8% del dinero que aún puede ejecutar el Gobierno andaluz en los dos últimos meses del año.

Salud ha experimentado un aumento de 184,84 millones en su capacidad de gasto sobre el inicial, según las cifras que computa la Intervención de la Junta.

En el caso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contabiliza un crédito definitivo de 15.045,27 millones tras añadir 172 millones. Entre enero y octubre ha autorizado un gasto de 12.636,56 millones y tiene aún un crédito disponible de 2.408,7 millones.

La Consejería de Desarrollo Educativo tiene un crédito de 9.274,52 millones, ha autorizado un gasto de 7.148,52 millones, por lo cual presenta un saldo disponible de 2.125,99 millones y su representatividad en el saldo total es de casi una cuarta parte, de un 22,4%. Educación subió en 114,9 millones la previsión de gasto inicial.

El tercer escalón por capacidad de gasto lo representa la Consejería de Inclusión Social, cuyo crédito definitivo es de 3.496,21 millones tras elevar con 165,19 millones el inicial de 3.331 millones. En este caso el gasto aún pendiente de ejecutar es de 591,63 millones después de haber autorizado un gasto de 2.904,58 millones.

FOMENTO, EL DEPARTAMENTO DE MAYOR INCREMENTO CON 400 MILLONES MÁS

La Consejería de Fomento ha sido el departamento que ha experimentado un mayor aumento de su crédito inicial. Ha pasado a tener 404,77 millones más y situarse finalmente en un presupuesto de prácticamente 2.000 millones, 1.970,6 millones, tras comenzar el año con un crédito inicial de 1.565,84 millones.

El aumento de 3.000 millones del Presupuesto 2025 se explica con una incorporación de crédito de 779,8 millones de euros y una generación de crédito de 2.221,18 millones.

En ese último apartado se contabilizan 1.795,3 millones en concepto de transferencias corrientes a las entidades locales por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Los datos de la Intervención de la Junta señalan que en este apartado se ha pasado de una previsión inicial de 3.352,95 millones a una transferencia final de 5.148,25 millones. El gasto autorizado en este concepto es de 4.043,79 millones, por lo que el crédito pendiente de gastar es de 1.104,46 millones.