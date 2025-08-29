El presupuesto de la ciudad de Granada para 2026 crecerá más de un siete por ciento y bajará los impuestos

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada tiene previsto presentar la primera semana de octubre al Ministerio de Hacienda su presupuesto municipal para 2026. Se trata de unas cuentas que, según ha avanzado este viernes el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, del PP, aumentarán en un 7,14 por ciento con respecto a las de este año y bajarán los impuestos a los granadinos.

"El nuevo presupuesto plantea un crecimiento de áreas estratégicas y vendrá a dar la estabilidad necesaria para el buen funcionamiento de la ciudad y la mejora de la vida de los ciudadanos; síntoma de la confianza, credibilidad y seguridad en el trabajo que se está realizando por parte del equipo de gobierno y sirviendo de llamada a la inversión", ha valorado Saavedra, según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Granada.

El nuevo presupuesto ya está en su fase final de elaboración y, según ha anunciado el portavoz, el Ayuntamiento solicitará por escrito poder enviárselo al Ministerio en apenas cinco semanas para que pueda entrar en vigor el 1 de enero, al igual que ya se hizo el pasado ejercicio.

En este sentido, Saavedra también ha adelantado que ya se está trabajando en unas ordenanzas fiscales que "traerán buenas noticias" en forma de bonificaciones para fomentar la construcción de la vivienda, favorecer el alquiler residencial y rehabilitar el parque inmobiliario existente, entre otras.

"La mejora de la salud económica de este Ayuntamiento desde la entrada de este equipo de gobierno es una realidad", ha valorado el portavoz, quien ha destacado que "el nuevo presupuesto vendrá a consolidar la senda de estabilidad financiera y crecimiento económico" en un consistorio que partía de una situación "muy compleja tras el paso del gobierno socialista, que dejó al Ayuntamiento intervenido y sin cumplir ni uno de los indicadores del plan de ajuste económico".

La presentación de este presupuesto se suma a otros aspectos que el consistorio granadino ha indicado que "evidencian" el avance en la recuperación financiera del Ayuntamiento, que, "por primera vez en más de una década, cumple con todos los objetivos marcados por el plan de ajuste económico", como son el pago medio a proveedores por debajo de los 30 días y la bajada del remanente de tesorería a -10 desde el -65 con el que se partió en este mandato.

"Todos estos indicadores que a día de hoy son una realidad se traducen no solo en la evidente mejora financiera de las arcas municipales, sino también en el cumplimiento del compromiso que tenemos con las pequeñas y medianas empresas de la ciudad que prestan sus servicios al consistorio y que son pieza clave y motor de todo el tejido económico de la ciudad", ha apostillado Saavedra.

RETOS DE PRIMER TRIMESTRE DE CURSO

Sin lugar a dudas, la aprobación de este presupuesto será una de las grandes claves de este primer trimestre del curso político, en el que la ciudad tiene por delante algunos de sus grandes retos. Como ya ha avanzado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en estos meses se darán pasos en el camino de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2031, como el que llega en apenas unos días con la celebración de la primera edición de la Bienal de Flamenco.

Junto a esto, también se avanzará en la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones, en el impulso a la integración del ferrocarril en la ciudad, en la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos y del contrato de jardines y en el desarrollo Plan Municipal de Obras y el Plan de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines que "ya están transformando la ciudad con intervenciones en algunas de las principales vías para hacer de Granada una ciudad más moderna, más accesible y más sostenible y que proporciona una mejor calidad de vida a sus ciudadanos".