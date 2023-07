Priego de Córdoba aprueba un plan de medidas contra la escasez de agua

JJVR PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abastecimiento de agua de Priego de Córdoba se encuentra en una "delicada" situación debido a la escasez de lluvias y a que las reservas de agua en los manantiales ya están "muy por debajo del umbral habitual", de ahí que la Junta de Gobierno Local se haya reunido junto a la empresa pública que gestiona el servicio municipal de aguas --Central de Aguas-- para elaborar un paquete de medidas que serán recogidas en el Plan de Sequía Municipal.

En dicho plan, reflejado en un decreto municipal, se especifican las restricciones excepcionales aplicables para reducir el consumo de agua en el conjunto de la localidad y garantizar el abastecimiento. Entre las citadas se encuentra la supresión de los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, así como la limitación en riegos y la detección y reparación de fugas.

En una nota, desde Central de Aguas han alertado de que "los datos recogidos frente a otros años evidencian la necesidad de acometer medidas urgentes de control sobre el uso". En referencia a los distintos sondeos realizados en años anteriores en el municipio, las precipitaciones han disminuido un 60% y el volumen de agua consumido registrado el último verano ha aumentado un 8%.

Ante ello, el alcalde, Juan Ramón Valdivia, ha solicitado a la población que "realice un uso responsable y eficiente del agua", encomendando a la empresa municipal a hacer revisiones para evitar fugas y consumos innecesarios.

Además, ha comentado que se analizan otras formas de captación y suministro de agua para la recarga de la red. "La situación de sequía es cada vez más grave, lo que ha llevado al Ayuntamiento a diseñar un plan con medidas de actuación concretas que afectan tanto a los servicios municipales como a particulares de aplicación inmediata y que se mantendrá vigente hasta nuevo aviso", ha manifestado Valdivia.

Por su parte, el presidente del Área de Obras, Javier Ibáñez, ha descrito las medidas que se toman a corto plazo, como el cierre de las fuentes o la disminución del riego de los jardines, lo que implica un ahorro del 60% en el consumo de agua para riego de parques.

En cuanto a las medidas a medio plazo, se contempla la instalación de reguladores y sostenedores de presión que contribuyan a un menor gasto de agua, así como la búsqueda de nuevas captaciones de agua.

En la misma línea, ha señalado que se ha solicitado a la Confederación y al Seprona la realización de inspecciones para detectar los posibles pozos ilegales que puedan existir. "No vamos a ser flexibles con este tema", ha remarcado, para advertir de que "no se descarta tomar medidas más drásticas en el caso de que la situación no mejore".