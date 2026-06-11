Priego de Córdoba ya cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo por Sequía para anticiparse a futuros episodios

Cartel informativo del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía. - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La localidad de Priego de Córdoba ya cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo por Sequía, un documento estratégico, culminado por Central de Aguas, que está destinado a mejorar la capacidad del municipio para anticiparse, organizarse y responder ante posibles episodios de escasez hídrica.

Según ha indicado el Consistorio prieguense en una nota, el plan forma parte del proyecto Red Neuronal Hídrica de Priego de Córdoba y responde a la obligación legal de los sistemas de abastecimiento urbano que atienden a poblaciones iguales o superiores a 20.000 habitantes de disponer de un instrumento específico de gestión ante situaciones de sequía.

En el caso de Priego de Córdoba, el documento recoge que el municipio cuenta con 21.764 habitantes, por lo que debe disponer de un Plan de Gestión del Riesgo por Sequía. El objetivo principal del plan es ordenar la información disponible sobre los recursos hídricos y las demandas del municipio, definir escenarios de riesgo, establecer indicadores de seguimiento y concretar medidas de actuación para cada fase.

De este modo, Priego de Córdoba contará con "una herramienta que permitirá actuar con mayor previsión y no únicamente cuando la situación de escasez ya se haya agravado". El documento distingue diferentes escenarios de sequía: normalidad, prealerta, alerta y emergencia; y establece medidas adaptadas a cada uno de ellos.

En situación de normalidad, las actuaciones se orientan a mejorar el conocimiento del sistema, reducir pérdidas, reforzar el control de volúmenes, avanzar en la sectorización hidráulica, implantar telecontrol y promover campañas de sensibilización. En fases más avanzadas, el plan prevé medidas de mayor intensidad, como el refuerzo del control de fugas, la optimización de presiones, la limitación de usos no esenciales, la comunicación intensiva a la población o, en escenarios extremos, medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento básico.

El plan también contempla la creación de un Comité de Sequía, que entrará en funcionamiento cuando se declare el escenario de prealerta. Este órgano será el encargado de declarar los cambios de escenario, aplicar las medidas previstas, hacer seguimiento de las actuaciones y emitir los informes necesarios durante los episodios de escasez.

Uno de los aspectos destacados del proceso ha sido la participación local, pues durante la elaboración del plan se celebró una jornada participativa abierta a toda la ciudadanía en el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba, en la que se reunieron representantes del Ayuntamiento, Central de Aguas, comunidad de regantes, sectores económicos, medios de comunicación, Guardia Civil y equipo técnico de Aeopas.

En esta sesión se analizaron los riesgos, necesidades y puntos críticos del municipio, y se pusieron en común propuestas para adaptar el plan a la realidad concreta de Priego de Córdoba. Con el objetivo de facilitar la comprensión del documento, Central de Aguas ha elaborado además un resumen divulgativo en formato folleto de dos páginas, que recoge de manera clara y manejable los principales puntos del plan.

Además, dentro del espacio web del proyecto Red Neuronal Hídrica de Priego de Córdoba se ha habilitado un buzón de consultas ciudadanas para que cualquier persona pueda plantear dudas, sugerencias o solicitar información relacionada con este plan o con cualquiera de las actuaciones incluidas en el proyecto. El Plan de Gestión del Riesgo por Sequía forma parte de los seis planes estratégicos elaborados dentro del proyecto Red Neuronal Hídrica de Priego de Córdoba.