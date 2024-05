Prieto (PSOE) acusa a la Junta de "manipular" en las contrataciones sanitarias en Granada para "ocultar" los "recortes"

GRANADA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha acusado a la Junta de Andalucía de "manipular" la información sobre las contrataciones sanitarias para "ocultar" los "brutales recortes" en la sanidad pública andaluza y los "despidos", y ha especificado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "sólo renovará 472 contratos en los hospitales", lo que supone "un recorte de más del 50 por ciento".

Son los datos facilitados por el PSOE en una nota de prensa este viernes, fecha en la que "finalizan los contratos de 5.000 profesionales sanitarios, unos mil de ellos en la provincia de Granada", donde en el caso de los hospitales, "el SAS solo renovará a la mitad y por tres meses", ha enfatizado la parlamentaria María Ángeles Prieto.

"Esa es la verdad, esa es la realidad", ha afirmado la parlamentaria, que ha reprochado a la Consejería de Salud y Consumo que anuncie "ampliaciones de la plantilla que son absolutamente falsas".

"Lo grave es que estos recortes es que se producen en una situación crítica de la sanidad pública, con las peores listas de espera de nuestra historia y a las puertas del verano", una época en la que, según ha subrayado la dirigente socialista, "lo que sería necesario son sustituciones de personal, aumentar las plantillas y no recortarlas, para poder hacer sustituciones, no paralizar la actividad asistencial y que no sigan aumentando las listas de espera".

Sin embargo, la Consejería de Salud y Consumo "hace recortes" y la Junta de Andalucía los intenta "ocultar" y trata de "distraer la atención sobre los contratos millonarios a la sanidad privada", para la que, a juicio de Prieto, "siempre hay presupuesto" en el marco del "modelo" que ha indicado caracteriza al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.